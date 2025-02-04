「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

▲誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理，預告將導入AC Cobra GT Roadster／Coupe等車款，重現世紀帝國眼鏡蛇跑車風範。（圖／翻攝自AC Cars，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

適逢今年金蛇年，除了傳出Alfa Romeo意大利毒蛇有望導入外，誠萬汽車今（4）日也宣布取得英國百年獨立汽車品牌AC Cars台灣總代理權，有望將經典「世紀帝國眼鏡蛇跑車」帶來台灣，預計今年第2季開幕全新展示暨服務中心。

事實上，去年8月時AC Cars就曾在官方IG釋出消息，以一輛Cobra GT Roadster並帶有「Coming Soon to Taiwan」字樣預告即將登台，引起台灣車迷期待。

AC Cars最早於1901年由Weller兄弟於英國倫敦成立，打造出多款傳奇車型，包括50年代的AC Ace上空跑車、60年代的AC Cobra更是打響名號，具有500匹馬力輸出、並拿下當時最速量產車頭銜，在歷久不衰的設計下成就品牌獨有特色。

AC Cars在2019年進行品牌營運重塑，執行長為David Conza，進軍亞洲市場更選擇台灣為首要據點，誠萬汽車在取得台灣總代理後也預告將陸續引進AC Cobra GT Roadster／Coupe等車款，滿足台灣層峰客戶對稀有經典車款的渴望。

▲AC Cobra GT Roadster提供2種動力，以5.0升V8自然進氣引擎為主，提供最大馬力454匹，並可另外加購機械增壓套件，在搭配6速手排或10速手自排變速箱，具有最大馬力654匹、最大扭力峰值79.5公斤米，並皆採後輪驅動。