Volvo「全新跨界電動休旅」預告2／10發表！EX30 Cross Country來襲

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典豪華品牌 Volvo 日前於官方網站宣布將於今 (2025) 年 2 月 10 日台灣時間下午 6 時正式舉行 EX30 Cross Country 全球首發會，該車是基於品牌最新純電入門力作 EX30 所衍伸的跨界版本，旨在提升越野性能，滿足更多元的戶外駕駛需求。該全球首發會屆時將透過線上直播進行，本站 7Car<小七車觀點> 將持續關注，並於發表後立即為讀者們帶來更進一步報導，敬請鎖定。

根據原廠先前公布之官圖來看，全新 EX30 Cross Country 在外觀設計上與標準版 EX30 極為相似，但增添了專屬的越野元素，包括更高的離地高度、強化的防刮材質與專屬輪圈設定，以提升車輛的耐用性與地形適應能力。此外，特別調教的車身套件與黑色輪拱設計，讓整體造型更具運動氣息，同時符合 Volvo 一貫的簡約風格。

雖然原廠尚未公開 EX30 Cross Country 的內裝細節，但預期將延續 EX30 的極簡設計風格，並採用永續材質與實用機能並重的佈局。中控台應將導入一組 12.3 吋的縱向觸控螢幕，並整合 Volvo 最新的資訊娛樂系統，提供直覺化操作介面。此外，EX30 Cross Country 還預計將配置專為戶外活動設計的細節，如耐髒材質與額外的置物機能，以符合戶外駕駛的實用需求。

根據外媒所示，全新 EX30 Cross Country 在動力配置上預計將延續 EX30 車系的純電動力架構，提供三種動力系統與兩款電池類型。其中，高性能版本將具備四輪驅動設定，以應對更具挑戰的地形條件。同時，電池續航里程與充電效能將與 EX30 相仿，確保在日常通勤與戶外探險間取得平衡。

隨著台灣市場對電動車與多功能車型的需求增加，EX30 Cross Country 的車型定位將可吸引喜愛戶外活動或尋求個性化風格的消費者。雖然台灣地形與歐洲有所不同，但 EX30 Cross Country 在離地高度與四驅系統上的優勢，或許能滿足部分戶外愛好者的需求。詳細車型規格及各市場上市等資訊仍有待官方於發表後公佈，屆時國內市場是否會引進，則將成為該車後續的關注焦點。