賓士二度小改S-Class預想曝光！新頭尾燈組、大螢幕最快年底見

▲賓士二度小改款S-Class傳出將延至今年底或明年上市，最近也流出預想圖。（圖／翻攝自Instagram／kelsonik）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）新一代S-Class即將迎來二度小改款，原廠也為S-Class同樣提供多元動力選擇，並且將換上Hyperscreen大螢幕、全新設計的頭尾燈組，現在預想圖也在網路曝光，可以先做參考。

雖然不久前賓士才打算延後S-Class上市，延至今年底或2026年上旬亮相，不過這也是S-Class短時間內進行二度小改款，在同樣平台、大致動力編成下，進行內外觀的升級。

從預想圖中，可看到S-Class換上新的頭燈，並將3芒星圖案作為日行燈，該造型最先出現在2023年CLA Concept概念車上，並陸續成為家族設計語彙，應用在S-Class、E-Class等其他車款。除了頭燈之外，前保桿也更運動化、換上新的進氣壩，與S63看齊，至於車側則變化不大，畢竟成本較高，對小改款來說不划算。

車尾部分則與原型車一樣，換上新的LED造型，帶來更現代的外型視覺；至於座艙也有明顯進化，採用重新設計的儀表、與EQS像似的Hyperscreen螢幕，並將搭載最新MBUX影音系統。

小改款S-Class動力編成將維持不變，包括3.0升6缸渦輪引擎（442匹）、4.0升雙渦輪V8引擎（496匹），至於旗艦S63 E Performance則也會維持不變，將具有791匹／145.9公斤米扭力。至於更豪華的邁巴赫S-Class也會有類似更新，屆時將會一同亮相。

▲新S-Class頭尾燈組更新，內裝也會換上Hyperscreen大螢幕，搭配最新MBUX系統。