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BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW全新第4代大改款X3 20 xDrive M Sport試駕，這次改款使X3戰力更全面均衡。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

全新第4代大改款BMW X3（G45）到來！作為品牌主力休旅，這次新X3不但配備給好給滿，科技性也提升，更率先換上Neue Klasse新世代設計語彙，重現SAV（Sport Activity Vehicle）初心，換上更跑格的帥氣外型。若以常見的產品戰力圖來看，這次大改款X3可說是多邊形戰士，不論動力、操控、配備、科技性與價格都更均衡全面！

試駕車型：
BMW X3 20 xDrive M Sport：277萬

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕車為X3 20 xDrive M Sport，售價277萬，採舒適型懸吊，可另外免費選配M Sport懸吊。

試駕的車款為X3 20 xDrive M Sport車型，相較改款前的鉑金版貴了8萬。新X3車長4755mm、車寬1,920mm、車高1,660mm，相較改款前加長47mm、加寬29mm、車高降低16mm，軸距則增添1mm來到2,865mm，整體車室空間差不多，但車高降低後的重心較為明顯。

車頭率先導入Neue Klasse設計語彙，換上垂直／斜線水箱護罩、雙L型燈條，並首度導入迎賓光效功能，同時BMW飾光水箱護罩也具有極高辨識度。車側換上平整化車門把手、一體式粗獷輪拱、19吋M款Y幅輪圈，加上跑格更延伸向後的D柱設計，讓新X3更像X4跑旅身形，與傳統方正休旅有別。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新X3率先導入Neue Klasse設計語彙，換上垂直／斜線水箱護罩。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲雙L型光型變化智慧LED頭燈組也讓車頭更加銳利，另外也首度導入迎賓光效功能。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲一體式粗獷輪拱、19吋M款Y幅輪圈以及藍色M煞車套件，在搭配上也相當好看。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新X3車高降低16mm，向後延伸的D柱設計也更有跑旅韻味。

車尾的變化更明顯，新X3換上新款T型尾燈設計，同時包括下擾流、兩側導流孔都採烤漆處理，原廠也將牌照位置下移，加上動感的黑色擾流尾翼，讓X3車尾的視覺印象十分深刻。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲車尾樣貌變化最多，採T型尾燈、全採烤漆後保桿，牌照位置也從中間移到下方。

座艙更是大改款X3重點，新X3採12.3吋曲面數位儀表、14.9吋中控螢幕，並升級BMW Operating System 9影音系統，這套配置也首度用在BMW中型車款，具有手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航、車道變換輔助功能、自動倒車200m（含自動閃避功能）、手機遙控停車等功能。另外新X3換上的M Nappa真皮平底方向盤握感厚實，同時整個車室感受在BMW環繞光幕、環艙氛圍燈及車門上的整合式控制面板也更Fancy，更符合年輕買家胃口。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新X3也是首度導入BMW OS 9影音系統的中型車。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲車門上的整合式控制面板也相當Fancy絢麗、更對年輕車主胃口。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲M Nappa真皮平底方向盤握感厚實，左側還有Boost撥片。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新X3也具有AR擴增實境導航，在導航指引上更清楚。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲中控台下方也有手機無線充電座，iDrive控制旋鈕也更具質感。

試駕車也具有750瓦harman／kardon音響系統（15具揚聲器），並且在Veganza透氣皮質雙前座電調、電動腰靠跑車座椅（駕駛座具記憶功能）下相當舒適，後行李廂空間也自570L起跳，可在後座傾倒下來到1,700L，在車高降低下也更方便置物。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲X3後行李廂空間自570L-1,700L，採豪華型3區恆溫空調、Veganza透氣皮質雙前座跑車座椅。

動力方面，X3 20 xDrive M Sport搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、8速手自排變速箱，具有最大馬力190匹／31.6公斤米扭力，不僅較改款前提升6匹馬力，還可透過方向盤左側Boost撥片，於短時間內額外輸出6匹／1公斤米扭力。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲X3 20 xDrive M Sport搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、8速手自排變速箱，具有最大馬力190匹／31.6公斤米扭力。

除了動力提升外，原廠也針對底盤進行優化，包括：降低轉向齒比增加靈活度、後傾角增加19%提升穩定性、底盤結構與防傾桿強化、加寬輪距提升穩定性等。

新X3車格有感放大，尤其在車長部分更明顯，不過在360º環景輔助下可輕鬆掌握周邊環境，加上更先進的遙控停車功能、完整的駕駛輔助系統，在科技性配備上一次給足。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新X3也在加寬輪距、調整後傾角及轉向齒比下，開起來的調性也更為沉穩。

另外，雖然新X3動力提升、在輕油電系統下也反應靈敏，但整體開起來的調性則更多了點沉穩，除了與輪距加寬、懸吊傾角設定有關外，在降低轉向齒比後也讓指向性沒有那麼神經質，讓轉打時的車身反應更朝舒適、穩定靠攏。

▲BMW X3 20 xDrive M Sport試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲X3在降低車高後側傾表現也更好，即便是舒適型懸吊也很夠用，若更熱血的車主還可免費升級M Sport懸吊。

懸吊方面，BMW也提供X3 20 xDrive M Sport可免費選配升級M Sport懸吊，不過就試駕車的舒適型懸吊表現已相當夠用，若有後座乘坐舒適性考量則不必升級。這次X3的內裝也讓人刮目相看，不同於其他品牌電子花車似的氛圍燈堆疊，新X3則透過BMW環繞光幕與高透光玻璃賦予一致性，加上BMW OS 9的圖像式操作介面、可支援第3方App等，都讓這款豪華中型休旅與時俱進、更加便利。

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