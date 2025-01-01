標普看好「2025全球電動車」成長30%！將突破1500萬輛、市佔1／6

▲標普全球行動公司（S&P Global Mobility）預測，2025年全球電動車將成長30%，預估將可賣出1,510萬輛，佔全球總市場的16.7％。（圖／翻攝自Volkswagen）



記者林鼎智／綜合報導

雖然不少車廠放緩電動車計劃，不過根據最新一項調查顯示，2025年全球電動車銷量將成長30%，並且佔總汽車銷量市場的16.7％，將比今年的13.2％還高。

根據標普全球行動公司（S&P Global Mobility）的預測，明年全球電動車銷量將可達到1,510輛，佔總市場的16.7%。儘管2024年數據還未公布，但2024年電動車銷量約落在1,160萬輛，佔比13.2%。

▲大陸市場方面，電動車在當地市場佔比來到30%，並且在供過於求的情況下競爭激烈。（圖／翻攝自小米）



這份調查指出不同市場的成長將有巨大差異，包括政策、關稅與減免優惠等，其中印度的電動車正在驚人成長，該地區電動車以年成長117%攀升；而美國則預計將成長36%，來到市佔11.2%，不過後續仍必須視川普對電動車減免、以及非美製造的關稅政策而定。

大陸市場方面，在電動車上則火力全開，該市場電動車佔比約總市場30%，預估到了2035年就可達到50%皆為電動車。標普全球行動分析師也提到，大陸電動車霸主的地位勢不可擋，不過由於供過於求，當地在競爭激烈與價格戰下將使許多本土電動車廠消失。