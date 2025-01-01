ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

標普看好「2025全球電動車」成長30%！將突破1500萬輛、市佔1／6

▲福斯裁員逾35000人 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲標普全球行動公司（S&P Global Mobility）預測，2025年全球電動車將成長30%，預估將可賣出1,510萬輛，佔全球總市場的16.7％。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

雖然不少車廠放緩電動車計劃，不過根據最新一項調查顯示，2025年全球電動車銷量將成長30%，並且佔總汽車銷量市場的16.7％，將比今年的13.2％還高。

根據標普全球行動公司（S&P Global Mobility）的預測，明年全球電動車銷量將可達到1,510輛，佔總市場的16.7%。儘管2024年數據還未公布，但2024年電動車銷量約落在1,160萬輛，佔比13.2%。

▲小米YU7 。（圖／翻攝自小米）

▲大陸市場方面，電動車在當地市場佔比來到30%，並且在供過於求的情況下競爭激烈。（圖／翻攝自小米）

這份調查指出不同市場的成長將有巨大差異，包括政策、關稅與減免優惠等，其中印度的電動車正在驚人成長，該地區電動車以年成長117%攀升；而美國則預計將成長36%，來到市佔11.2%，不過後續仍必須視川普對電動車減免、以及非美製造的關稅政策而定。

大陸市場方面，在電動車上則火力全開，該市場電動車佔比約總市場30%，預估到了2035年就可達到50%皆為電動車。標普全球行動分析師也提到，大陸電動車霸主的地位勢不可擋，不過由於供過於求，當地在競爭激烈與價格戰下將使許多本土電動車廠消失。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動車銷量全球EV大陸銷量2035佔比北美印度全球銷量

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

都會車天花板讓首購族最傾心！SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級

都會車天花板讓首購族最傾心！SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級

最新文章

SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級2025-01-01

TOYOTA、速霸陸雙生休旅北美大降23萬2025-01-01

標普預測2025全球電動車成長30%2025-01-01

Suzuki「最省油小車」將迎大改款2025-01-01

Volvo新電動卡車充電1次跑600KM2025-01-01

特斯拉Model Y大陸推氣氛燈套件2025-01-01

2024台灣車壇11大事件回顧2024-12-31

美國「2024最暢銷新車」提前封王2024-12-31

「MG4電動休旅」俄羅斯也有賣2024-12-31

「Suzuki Jimny 5門版」日本將販售2024-12-31

熱門文章

Suzuki「最省油小車」將迎大改款2025-01-01

特斯拉Model Y大陸推氣氛燈套件2025-01-01

Volvo新電動卡車充電1次跑600KM2025-01-01

Smart「台灣註冊全新休旅」曝光2024-12-31

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表2024-12-28

好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了2024-12-27

Lexus新旗艦電動休旅量產時程曝2024-12-24

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身2024-12-27

「HONDA雅哥雙生車」大陸新年式開賣2024-12-30

「MG4電動休旅」俄羅斯也有賣2024-12-31

相關新聞

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

18歲男買「6手電動車」…充電爆炸身亡！　家屬怒告6名賣家

18歲男買「6手電動車」…充電爆炸身亡！　家屬怒告6名賣家

騎車買菜「1萬1伏特高壓電線掉在身上」　男和2童陷火海當場身亡

騎車買菜「1萬1伏特高壓電線掉在身上」　男和2童陷火海當場身亡

2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

讀者迴響

熱門文章

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

Smart「台灣註冊全新中型休旅」曝光！對手鎖定特斯拉Model Y

Smart「台灣註冊全新中型休旅」曝光！對手鎖定特斯拉Model Y

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

Lexus「新旗艦電動休旅」量產時程曝！3米3軸距大空間、續航力破千

Lexus「新旗艦電動休旅」量產時程曝！3米3軸距大空間、續航力破千

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366