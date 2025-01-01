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特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

圖文／7Car 小七車觀點

隨著科技不斷進步，車輛配備也不斷地注重導入電子化配備，其中在車內的照明功能上，已經越來越強調提升車內質感與氛圍，因此讓越來越多消費者喜愛氣氛燈這項配備。

▲Tesla 近期特別針對 Model Y 車主提供售後環艙照明升級套件，官方建議售價為 1,599 元人民幣 (約合新台幣 7,200 元)。

氣氛燈不僅能夠營造車內氛圍，還可以根據車主喜好自主調整顏色與亮度，特別在夜間行駛時更能夠強化個性化的特色，因此逐步成為新車的標準配備之一，現在從入門車種到高級豪華休旅、房車，都已經可以看到氣氛燈這項配備。

為了滿足廣大消費者的需求，Tesla 近期特別針對 Model Y 車主提供售後環艙照明升級套件，官方建議售價為 1,599 元人民幣 (約合新台幣 7,200 元)，不過目前僅在中國大陸市場實施。

Tesla Model Y 在中國大陸市場以國產化身分上市，並且在 2023 年推出新年式車型時將環艙照明功能列為標準配備項目，與其它海外市場的車型配置不同。而這次針對 Model Y 提供的售後環艙照明套件，則是限定 2022 年 1 月 22 日至 2023 年 10 月 1 日期間製造的車型。

雖然目前坊間有許多通用的環境照明氣氛燈的套件可以進行改裝，但 Tesla 原廠提供的氣氛燈組相當完整，不僅在中控台上加入 LED 燈條，還採用灰色紡織飾板取代原有的木紋飾板。且該套件能與車上的多媒體觸控螢幕同步，透過設定調整燈光顏色。

至於在國內方面，也可以看到許多音響店、汽車配件等專業店家提供消費者改裝的選項，依照配置與施工車輛難易度不同，價格則是落在 20,000 元左右。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Tesla特斯拉ModelY環艙氛圍燈氣氛燈官方改裝選配套件汽車新車電動車

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