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「2024美國最暢銷新車」提前封王！蟬聯43年、多元動力選擇超豐富

▲福特F系列 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特F系列再度成為美國年度最暢銷新車，前3季就賣出550,835輛大幅領先其他對手。（圖／翻攝自Ford）

記者林鼎智／綜合報導

雖然今年最後一個月的銷量還沒公布，但福特（Ford）F系列將成為美國最暢銷車款、同時也是最暢銷皮卡車，今年1-9月就賣出550,835輛F系列，成為連續蟬聯43年美國最暢銷車款、連續48年最暢銷皮卡車。

不過，福特F系列1-9月雖然賣出550,835輛，但整體也衰退3.9%，對手Ram則更慘，衰退19%僅賣出268,666輛，雪佛蘭 Silverado 則微幅成長0.2%，共賣出412,396輛。

雖然F系列拔得頭籌，但GM通用集團整體銷量則超越福特，在加入GMC Sierra（229,498輛）後，使得通用集團全尺寸皮卡共達641,794輛，超越福特F系列。

▲福特F系列 。（圖／翻攝自Ford）

▲F系列動力選擇豐富，從汽油、柴油、油電到全電動F-150 Lightning都有，除了蟬聯43年美國最暢銷車、同時也是連續48年最暢銷皮卡車。

除了美式皮卡車外，TOYOTA 「湯爪」Tundra皮卡也大受歡迎，尤其第3季銷量更暴風成長26.8%，共賣出117,523輛，拿下今年第3季銷售王。

福特表示，F系列成功建立多樣化動力總成，從汽油、柴油到PowerBoost油電與F-150 Lightning電動皮卡，福特將引領皮卡車持續創新。福特也提到，自1977年以來，福特已累計售出超過3,300萬輛F系列，並將在明年盛大舉行F-150上市50周年活動。

▲TOYOTA Tundra、Lexus LX600引擎召修 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲其他品牌方面，TOYOTA 「湯爪」Tundra皮卡第3季銷量更暴風成長26.8%，共賣出117,523輛，拿下今年第3季銷售王。

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