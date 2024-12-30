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MINI Cooper「電動敞篷」傳出量產喊卡！僅汽油版確定明年上市

▲MINI Cooper Convertible SE電動敞篷。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Cooper Convertible SE電動敞篷原訂在2027年開始量產，最近卻傳出暫時喊卡，僅確定會有汽油敞篷動力。（圖／翻攝自MINI，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

新一代MINI Cooper 3門／5門掀背及SE電動版上市後，原廠原先也打算在2027年推出Electric Cooper Convertible電動敞篷，並由英國、大陸負責生產。不過最近卻傳出MINI Cooper電動敞篷被喊卡，取消原定投產計劃，僅確定汽油敞篷會在明年初上市。

據《BMW Blog》指出，放棄電動敞篷的決定尚未得到官方說法，不過外界認為主要是擔心大陸品牌的競爭、且市場需求下滑所導致。以美國今年第3季Cooper／Cooper S汽油敞篷車為例，第3季銷量下滑89.1%，僅賣出127輛，且1-9月也衰退33.3%，9個月只賣出3,278輛。

▲MINI Cooper Convertible SE電動敞篷。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI Cooper Convertible SE電動敞篷。（圖／翻攝自MINI）

▲雖然BMW集團並未給出官方說法，但外界猜測是面對大陸品牌的競爭、且市場需求下滑所導致。

不過，雖然敞篷車是小眾市場，但MINI Cooper敞篷在2023年時也曾表現亮眼，更曾經成為Countryman、3門掀背之後的品牌第3暢銷車款，只不過是否能將成功案例完美複製到「電動敞篷」上都還說不定。

不僅如此，加上MINI也延後美國Aceman、Cooper SE電動車的上市時程，在在顯示出是因為美國對大陸製造的電動車徵收100%關稅政策，而非市場供需導致。

台灣市場方面，MINI總代理汎德則提供MINI Cooper 3門掀背153萬起、5門掀背158萬起選擇，並預告明年也會導入MINI Cooper Convertible汽油敞篷車型。

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