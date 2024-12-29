BMW「M8雙門跑車明年面臨停產」！台灣官網全車系已經下架

圖文／7Car 小七車觀點

根據外媒報導，由於大型 GT 雙門跑車的市場表現逐漸萎縮，德國車廠 BMW 計劃明年初開始停止 M8 Coupe 的生產。據消息指出，部分市場的經銷商已收到原廠公告，通知 2025 年式車型將是 M8 Coupe 的最後一年，並且沒有計劃推出 2026 年式車型，且已經停止接單。

▲德國車廠 BMW 計劃明年初開始停止 M8 Coupe 的生產。

BMW 於 1972 年創立了 M Motorsport GmbH，是 BMW 專門設立參與賽車運動的特殊部門，而後正式更名為 BMW M GmbH，負責研發高性能 M 車款、駕駛訓練課程以及 BMW Individual 客製化服務。而現行的 M8 則是 M 車款的的旗艦性能車型，同時提供雙門、四門以及敞篷車型。

值得慶幸的是，雖然 M8 Coupe 將面臨停產，但 M8 Convertible 敞篷和 M8 Gran Coupe 四門車型仍將持續販售。現行販售的 M8 在小改款後均為 Competition 等級的車型，統一搭載代號 S63 的 4.4L 雙渦輪增壓 V 型 8 缸汽油引擎，搭配上 Steptronic Sport 8 速手自排變速箱以及 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，可輸出高達 625HP 最大馬力，並在 1,800 至 5,600 rpm 間產生 750Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速可在 3.2 秒內達成，最高極速則為 250 km/h，性能表現相當卓越。

M8 Coupe 的停產不僅反映了大型 GT 雙門跑車萎縮的趨勢，也代表著 BMW 正在進行產品線的調整。隨著越來越多的豪華汽車品牌停止生產大型雙門跑車，BMW 這次的決策也情理之中，或許 BMW 將會應對市場需求，將更多資源投入在新開發的純電動車型以及 SUV 上，保持市場的競爭力。

至於在國內市場部分，總代理汎德官網已經悉數下架 8 系列所有的車型資訊，未來是否還會有新年式車型目前仍是未知數。