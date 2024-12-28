俄羅斯車廠「神級越野休旅47年沒改款」！Lada再推Niva運動化新車型

圖文／7Car 小七車觀點

俄羅斯汽車品牌 Lada 旗下歷史最悠久的越野休旅車 Niva 自 1977 年推出迄今已滿 47 年，仍未有大幅度改款的跡象，甚至還陸續推出衍生車型，豐富旗下產品陣容。日前 Lada 官方宣布推出 Niva Sport 全新車型，透過專屬的配備點綴，營造出較為運動化的氣息，並且針對動力系統進行調整，以符合本身的「Sport」定位。

▲俄羅斯車廠 Lada 宣布推出 Niva Sport 全新車型，透過專屬的配備點綴，營造出較為運動化的氣息。

此次新推出的 Niva Sport 所搭載的動力心臟採用縱向配置 16 氣門四缸引擎，可輸出 122 匹最大馬力和 151 牛頓米的峰值扭力，相較原本的 82 匹馬力和 129 牛頓米的輸出，整體性能表現提升不少。變速箱部分也同步換上升級過的五速手排，第五檔進行強化，搭配更堅硬的離合器外殼、加力箱，以及恆時四輪驅動系統。底盤方面官方宣稱換上運動化懸吊和煞車設定，使得 Niva Sport 在駕駛動態方面比起其它車型更具優勢。

在外觀方面，Niva Sport 其車頭部分可以看到黑色水箱護罩格柵上新增紅色 Sport 徽飾，還有加裝的 LED 探照燈，車側部分搭配全新造型 16 吋鋁圈，葉子板新增向外延伸的防刮材質輪拱。值得一提的是，Niva Sport 的前後保桿並未採用與車色同色的烤漆處哩，也沒有像 Niva Bronto 具備更具侵略性的水箱罩設計，視覺感受反而較為陽春一點。

內裝方面，Niva Sport 的座椅採用紅色元素點綴，包含在方向盤、中控台、手套箱、排檔桿等處都有紅色縫線設計。配備表現上，Niva Sport 提供空調、電動後視鏡和電動車窗等，但似乎缺少音響系統，但也許會成為售服選配清單當中。