229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

▲台灣新年式A4上架！車型精簡，全車系調漲。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi於12月2日釋出新年式A4房車、A4 Avant旅行車，新年式漲幅7～10萬不等，雖然價格小漲，不過升級更多超值、有料配備，提供40TFSI、45TFSI兩種動力配置！

▲A4全車系車型精簡，房車售價229萬起。

新年式A4、A4 Avant取消過去的中階款，讓房車僅剩下40 TFSI 享馭版、S line 運動版，兩款車型分別有8、10萬漲幅，最新售價來到229、246萬，兩款車型升級19吋胎圈、360度環景與自動停車，而S line則還有招牌的運動化套件加持。

▲A4 Avant旅行車提供3款車型，售價238萬起。

A4 Avant則提供3款車型，入門2款採用為40TFIS動力，高階1款獨享45 TFSI quattro，3款車型調漲7萬，售價來到238、253、299萬，同樣提供19吋胎圈、360度環景與自動停車等。

值得一提的是，海外日前已發表新一代大改款A5車系，同樣提供房車、旅行車等車型，未來將直接取代燃油車A4車系，而A4依照品牌先前計劃來看，偶數車系未來將轉型成e-tron電動車，來與油車的A5作產品區別。