「新一代TOYOTA Camry」馬來西亞預告！2.5升5代油電作主力

▲新一代Camry預告進軍馬來西亞！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼泰國、台灣之後，馬來西亞也即將迎來新一代TOYOTA Camry，原廠已經釋出預告將在今年12月5日的吉隆坡車展現身，並會以2.5升油電作為銷售主力！

▲台灣今年導入新TOYOTA Camry，售價98.5萬起。

台灣今年9月已經導入新一代TOYOTA Camry，首波引進2.0升汽油、2.5升油電，汽油售價98.5萬起，而油電為112.9萬起，這具油電乃是採用集團最新的第5代THS系統，擁有230匹綜效馬力、25.3km/L平均油耗，不僅有在泰國提供，如今馬來西亞也將導入新的2.5升油電。

從預告圖來看，馬來西亞的TOYOTA Camry基本與台灣、泰國一致，採用更流線、銳利的造型設計，消彌過去中大型房車常有的老氣，新TOYOTA Camry不僅變得年輕、時尚，全新帥氣的顏值更讓不少車迷敲碗能看到GR Camry問世。

▲座艙導入全新的雙12.3吋螢幕。

內裝質感、科技座艙都有感提升，媲美Crown皇冠家族，導入全新12.3吋螢幕與12.3吋儀錶，其用料組裝都相當出色，台灣規格配有TSS 3.0智動駕駛輔助系統，並有8具輔助氣囊，主動與被動防護都在水準之上。