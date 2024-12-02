改款「新TOYOTA暴力鴨」泰國登場！折合新台幣331萬　台灣再等等

▲小改款TOYOTA GR Yaris泰規開放訂車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

改款新TOYOTA暴力鴨GR Yaris性能風吹到泰國，原廠宣布開放訂車，改款新暴力鴨除了在外觀、內裝調整外，最重要的導入全新的8速自排車型。台灣市場上，今年台灣和泰曾表示會在今年第4季導入，還需尚待和泰宣布！

▲改款新GR Yaris導入全新自排，動力經過升級更兇狠。

海外今年1月釋出的改款新暴力鴨GR Yaris，如今準備進軍泰國市場，售價3,499,000 泰銖，折合新台幣331萬，為了讓更多人享受駕駛樂趣、並擴大賽車運動，新GR YARIS新增GR-DAT 8速自排車型，該變速箱不僅強化內部結構、具有綿密齒比，同時也能藉由油門、煞車的細微操作即時升降檔位。

新GR YARIS此番動力也有提升，使G16E-GTS 1.6升3缸渦輪引擎具有304匹／40.8公斤米扭力，較先前提升了32匹／2.9公斤米扭力，同時也重新優化駕駛位置，12.3吋儀表、中控螢幕也更向駕駛傾斜15°，讓資訊判讀上更便利。

▲台灣原訂第4季登場！還需台灣和泰進一步通知。

新GR Yaris外觀作了些微調整，特別加大進氣孔面積，不僅讓散熱效果更好，讓視覺變得更加兇狠、殺氣騰騰，台灣原訂今年第4季登場的暴力鴨GR Yaris，目前台灣和泰還無進一步消息，這輛少數引進讓不少車迷瘋狂搶訂的性能車，讓不少台灣車迷今年就已經私下找經銷商悄悄訂車先卡位。