【周焦點】TOYOTA將推國產電動車　新RAV4開賣　改款HONDA HR-V現身

▲台灣TOYOTA國產電動車身分曝光；日規新年式RAV4開賣；新HR-V台灣籌備中。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰盛傳已久的TOYOTA國產電動車有消息了！新車預計來自Suzuki的雙生電動休旅；日本搶先台灣一步，率先推出新年式RAV4改款，全車系標配四驅，配備升級；台灣本田準備端出改款HR-V主菜，有望導入敲碗已久的全新油電！

▲台灣和泰將推出的國產電動車，傳出將來自Suzuki e Vitara雙生休旅。

台灣電動車市場越來越熱鬧，繼納智捷n7、MG4等國產作品後，台灣和泰也有意角逐國產電動車市場（連結），日前品牌證實評估國產電動車計劃，如今新車身分可能就是來自剛發表的Suzuki e Vitara雙生車，屆時有望以TOYOTA國產身分進軍電動小休旅市場！

▲日規新年式RAV4上架，台灣市場再等等！

台灣即將在12月釋出新年式RAV4，如今日本先在11月底上市（連結），日規新年式取消前驅配置，全車系僅有四驅選項，並透過加大的10.5吋螢幕與安全配備升級，折合新台幣只要68萬！

▲台灣小改款HR-V明年見，全新油電有望導入。

台灣本田預計明年派出王牌之一的改款HR-V休旅（連結），新車已出現台灣道路中作測試，本次台灣HR-V說不定有個大驚喜，終於有望導入關鍵的e:HEV油電，以1.5升引擎搭配電動馬達，具備更好的節能油耗表現。

▲BMW大改款1系列上市！

BMW總代理汎德於本周發表新一代1系列（F70世代），共有120 Sport、120 M Sport、M135 xDrive三車型（連結），售價分別為155萬、183萬與268萬，其中新增入門120 Sport車型，同時120 M Sport也比預售降2萬、M135 xDrive降1萬。汎德也透露，新1系列預售接單已破100張，其中8成為120 Sport車型。