「新年式TOYOTA RAV4」日規開賣！配備升級大螢幕　折合新台幣68萬

▲日本新年式TOYOTA RAV4登場！台灣有待12月。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本比台灣快一步釋出新年式TOYOTA RAV4，取消所有前驅版本，新年式變成僅提供RAV4四驅，並針對安全、配備升級，入手價折合新台幣68萬！

▲日規新年式RAV4不賣前驅，全車系僅有四驅可選。

首先在編成上，新年式RAV4仍提供2.0升汽油、2.5升油電、2.5升PHEV等3種動力，汽油與油電都取消前驅，汽油除了過去X、G、Adventure越野、G Z Package等4款車型外，還另新增Adventure越野特仕版，開價3,237,300～3,912,700日圓，折合新台幣68～82萬。

▲2.5升油電與PHEV標配E-Four四驅，油電車型換上豐田家族最新藍色廠徽。

2.5升油電同樣在既有的X、G、Adventure車型外，也新增Adventure越野特仕版，開價3,859,900～4,532,000日圓，折合新台幣81～95萬，至於PHEV僅有1款售價為5,661,700日圓，折合新台幣118萬。

▲螢幕升級10.5吋，入門升級多項安全配備。

配備上有微幅升級，新RAV4將原本的8吋螢幕，藉由新年式升級為10.5吋，能支援無線Apple Carplay等手機連結，同時也針對最入門的X車型作安全強化，標配盲點偵測、後方警示剎車等輔助。

台灣市場也傳出將有新年式RAV4規劃，經銷端消息表示將在12月釋出，屆時將有配備更好、更帥氣的黑化特仕車登場。