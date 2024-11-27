美國Honda「漆面剝落」面臨集體訴訟　前一次曾付天價和解金　

▲美國Honda近日因烤漆問題面臨北美車主們的集體訴訟，多數2013年由本田阿拉巴馬工廠生產的車款都有漆面剝落的情況。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

美國Honda近日被車主提起集體訴訟，主因為白色車漆出現脫落，包括2013年出廠的Odyssey、Pilot、Fit、HR-V、與Acura MDX等，在多數白色車漆都出現剝落、漆面起泡、分解等情況，而這些車輛多由本田阿拉巴馬州工廠出產。

據了解，這項集體訴訟是向美國加州中區法院申告，表示北美本田的White Diamond Pearl、Taffeta White、White Orchid Pearl 和 Bellanova White等白色車漆有製造問題，並且在這些車輛的合理使用年限中出現。

▲美國本田阿拉巴馬工廠是以自動化設備噴塗，但不少車輛都在合理使用年限出現漆面剝落的情況。（圖／翻攝自Carscoops）



該集體訴訟提到，美國各州都有車漆瑕疵的本田車輛，顯示與地理、環境因素無關，且多數車款為2013-2017年由阿拉巴馬州工廠生產，該工廠使用自動化設備噴塗完成，強調北美本田應該知道其缺陷，並有大量投訴案件。

事實上，這也不是美國Honda第一次在烤漆上被告，2018年時就曾在加拿大因烤漆剝落面臨集體訴訟，最終在2022年以2,700萬美元和解，折合新台幣約8.77億。