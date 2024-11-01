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「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

▲Initium FCEV 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai將在明年推出Initium FCEV氫燃料休旅，取代現行款Nexo，將具有201匹、超過650公里續航力，圖為Initium FCEV Concept概念車。（圖／翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai推出「新氫燃料概念車」Initium FCEV，該車不僅是下一代氫動力車預覽，也將成為現行Nexo的後繼車型，原廠還承諾動力將比Nexo大、提升到201匹，並且在續航力上也會超過650公里。

Initium在拉丁文中意思是開始、或是第一的意思，代表該車將成為Hyundai新世代氫能源先驅。外觀則融入了Ioniq 5電動車、Santa Fe的元素，像是Pixel頭燈、下護板、粗壯的C柱等，概念車還配備21吋低風阻輪圈、車頂行李架與大型防刮塑料輪拱等，Hyundai也表示新車將採9氣囊、配備Hyundai SmartSense駕駛輔助系統，並且在車體採multi-skeleton structure結構、車側也有額外強化以提升安全性。

▲Initium FCEV 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Initium FCEV 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Initium FCEV 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Initium FCEV的外觀融合Ioniq 5、Santa Fe元素，目前概念車以很接近量產階段，明年就會上市。

氫動力系統方面，Initium FCEV將採201匹電動馬達、大型氫氣罐組成，具有EPA 650公里續航力，將比現行Nexo的161匹、612公里更出色。原廠提到動力續航的提升歸功於燃料電池的進步及加大容量，另外Initium FCEV也能夠過V2L外接供電方式為住家或其他設備供電，目前概念車已接近量產，預計明年就會上市。Hyundai最早在1997年投入氫動力車款研發、不過首款氫燃料車Nexo直到2018年才量產販售。

▲Hyundai Nexo。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Nexo。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai早在27年前就開始氫動力車款研發，不過直到2018年才推出Nexo。（圖／翻攝自Hyundai）

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