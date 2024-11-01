11月購車優惠／本田全車系推黑化套件、福特送Switch+55吋大螢幕！

▲11月購車促銷出爐，其中台灣本田更針對全車系推出「馭光特仕版黑化套件組」，透過黑化套件增添跑格 。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

11月購車促銷出爐！本月優惠不斷，福特六和、TOYOTA和泰都針對指定車款祭出高額零利率、配備升級或贈送好禮，台灣本田也限時推出全車系「馭光特仕版黑化套件組」；台灣馬自達則推出CX-5 MoonLight Edition特仕版（107.9萬），台灣福斯針對Arteon、T-Roc推出最高降價10萬優惠，豐富優惠內容趕在年底前拼銷量，想省荷包、把握配備升級的買家不要錯過。

Ford

福特六和11月入主Focus國產全車系特玩價74.9萬起（含舊換新）、再贈「大玩+」禮包，包括Switch遊戲機與55吋Panasonic 4K HDR液晶顯示器，總價值3.5萬元；另外入主Focus Wagon指定車型再享最高60萬分期0利率、Focus ST Wagon享最高百萬0利率。

Kuga方面也推出限時優惠價舊換新86.9萬起、再享總價值高達6萬元的6大豪禮、3年免費更新Ford Co-Pilot360 Vision2.2全方位智駕預判輔助系統專用導航圖資、贈Ford酷涼隨行杯。

▲福特六和11月入主Focus國產全車系特玩價74.9萬起（含舊換新）、再贈「大玩+」禮包，包括Switch遊戲機與55吋Panasonic 4K HDR液晶顯示器，總價值3.5萬。

Honda

台灣本田11月限時推出全車系「馭光特仕版黑化套件組」，黑化套件組包括前下空力保桿、側下飾板、擾流尾翼、後下擾流翼、左右後視鏡外蓋、LED門檻飾板等，另外也提供高額0利率（Fit Home/Civic e:HEV除外）與5年延長保固，限定車型優惠最高16萬元。

▲台灣本田11月限時推出全車系「馭光特仕版黑化套件組」，另外也提供高額0利率、5年延長保固。



KIA

台灣森那美汽車1-10月全車系（含商用）累計銷售8,569台，今（1）日推出EV6 Inspiring Edition特仕版，限量199.9萬。特仕版以EV6後驅Long Range為基礎，外觀採消光月景灰、GT專屬彩貼，並具有GT迎賓燈、V2L電源分享轉接器等。

11月也針對KIA多款車型優惠，包括高額0利率、購車禮遇、5年不限里程保固等。

▲KIA推出EV6 Inspiring Edition特仕版，限量199.9萬，全車系也有購車優惠。



Lexus

和泰11月針對Lexus ES車系推出100萬40期0利率；智選購車則針對ES、IS、NX、RX、UX、LB車系提供4年期、4種頭款成數、低月付低頭款及3種到期後處置。

Mazda

台灣馬自達11月推出CX-5 MoonLight Edition特仕版，除了具有感應式電動尾門、Bose環繞音響、HUD抬頭顯示器，還升級車頂行李架、霧銀車外後視鏡蓋等，期間限定價107.9萬。

另外，11月入主指定車型可享最高100萬元0利率、5年原廠保固。

▲台灣馬自達推出CX-5 MoonLight Edition特仕版，除了具有感應式電動尾門、Bose環繞音響、HUD抬頭顯示器，還升級車頂行李架、霧銀車外後視鏡蓋等，期間限定價107.9萬。



Nissan

裕隆11月推出「Nissan開運Go吸利」專案，11月入主Nissan國產車系指定車型即可享有限時優惠價，其中Sentra 66.9萬起、Kicks 69.9萬起、X-trail 92.6萬起，皆含6.6萬購車金與政府舊換新補助，再享LG CoreZero A0 K+系列濕拖無線吸塵器，建議售價16,900元。

▲11月入主Nissan國產車系指定車型即可享有限時優惠價、再送LG CoreZero A0 K+系列濕拖無線吸塵器。



Skoda

Skoda Taiwan限時推出「Karoq最家Go專案」，即日起至11月底購買Karoq並完成掛牌，即可享0頭款購車優惠、首年每月僅需9,888元入主、再加贈首年乙式險。

▲Skoda 11月針對Karoq推出優惠，可享0頭款購車優惠、首年每月僅需9,888元入主、再加贈首年乙式險。



Subaru

Subaru速霸陸台灣意美汽車11月推出WRX STI赤焰馭望版外，同時針對2023年到港Outback、Solterra、Crosstrek、WRX等車型推出限時優惠價、高額零利率、5年或12萬公里延長保固等優惠；24年式Forester、BRZ、Crosstrek、WRX等部分車型也有優惠價、高額零利率、延長保固等。

▲Subaru速霸陸台灣意美針對2023年到港、24年式車型皆提供高額0利率、延長保固等優惠。



TOYOTA

和泰11月針對Corolla Altis全車系免費升級JBL音響揚聲器、E-Mirror電子後視鏡，並享最高70萬0利率；RAV4也可升級JBL音響揚聲器、最高享100萬0利率，指定車型（豪華、尊爵）再升級E-Mirror電子後視鏡。

另外11月購買Town Ace貨卡免費升級手機智聯影音系統、倒車影像系統、經典版行車記錄器、盲塞胎壓顯示器、最高50萬0利率等；bZ4X電動休旅則限量50台限時優惠價155萬、充電金1萬元、車身鍍膜、丙式車體險與5年14萬公里延長保固。

▲和泰11月針對Corolla Altis、RAV4、TownAce貨卡、bZ4X電動休旅促銷，多款車型也有分期0利率。



Volkswagen

台灣福斯11月針對Arteon推出限時優惠，280TSI Life、280TSI Style Design車型降價7萬元，330TSI R-Line Performance與R車型降價10萬元。另外，台灣福斯也針對24年式T-Roc調整價格最高10萬元，本月入主再享分期付款與現金購車方案。

▲福斯11月針對Arteon、T-Roc最高優惠10萬元。



Aeon

宏佳騰11月推出年終特惠方案，全車系享限時折扣、超值精品與超低月付。另外宏佳騰也啟動康芮颱風關懷服務，經技師評估為受災車輛即可享指定零件8折優惠、指定車型換購5,000元補助。

▲宏佳騰11月推出年終特惠方案，全車系享限時折扣、超值精品與超低月付。

Honda Motorcycle

台灣本田二輪部門11月推出歲末感謝祭，11月訂購全車系任一車款即可享0頭款0利率72期優惠，指定機種再贈行車記錄器。另外11月入主CBR650R即可享原廠快排組、Shoei Z-8安全帽。

▲11月訂購台灣本田二輪全車系任一車款即可享0頭款0利率72期優惠，指定機種再贈行車記錄器；11月入主CBR650R即可享原廠快排組、Shoei Z-8安全帽。