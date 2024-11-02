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Nissan「e-Power油電技術車款」全球破150萬輛！2026前進軍北美

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前宣布，該廠旗下搭載 e-Power 技術的車款，截至今年 10 月底在全球市場的累積產量已正式突破 150 萬輛。

▲Nissan 宣布該廠旗下搭載 e-Power 技術的車款，截至今年 10 月底在全球市場的累積產量已正式突破 150 萬輛。

自 2016 年在日本首次推出 Note e-Power 以來，e-Power 動力系統已經擴展至 Kicks、X-Trail 運動休旅車和 Serena 廂型車。在 2023 財政年度中，e-Power 車型在日本市場的銷售占比達 42.6%，迄今共售出 117 萬輛，顯示其在日本市場的廣泛受歡迎程度。

▲自 2016 年在日本首次推出 Note e-Power 以來，e-Power 動力系統已經擴展至 Kicks、X-Trail 運動休旅車和 Serena 廂型車。

2021 年時，e-Power 隨著 Sylphy e-Power 車型正式進入中國大陸市場，迄今售出約 6 萬輛，接下來在 2022 年時隨著 Qashqai e-Power 及 X-Trail e-Power 車型進入歐洲市場，截今年 10 月底為止，已在歐洲市場售出超過 14 萬輛，目前全球共有 68 個市場正在銷售 Nissan e-Power 車款。

▲2021 年時，e-Power 隨著 Sylphy e-Power 車型正式進入中國大陸市場，迄今售出約 6 萬輛。

e-Power 為 Nissan 獨特的動力技術，結合小排氣量汽油引擎與鋰離子電池為電動馬達提供動力，車輛行駛完全透過電動馬達驅動，該廠指出可帶來強勁、靈敏且安靜的駕駛體驗，擁有近似純電動車的駕駛感受，但無需插電來為其充電。

▲2022 年時隨著 Qashqai e-Power 及 X-Trail e-Power 車型進入歐洲市場，截今年 10 月底為止，已在歐洲市場售出超過 14 萬輛。

Nissan 表示，預計在 2026 財政年度結束前，會將 e-Power 技術導入美國及加拿大市場，以滿足更多北美消費者對高效率節能車款的需求，因此 Nissan 將持續強化 e-Power 的產品吸引力與競爭力，以應對全球客戶的多元需求。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissane-Power油電Hybrid汽車新車X-TrailKicksSerena

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