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Lexus「高雄亞灣全新據點」正式開幕！斥資2億元耗費2年打造

圖文／7Car 小七車觀點

國人相當熟悉的日系豪華品牌 Lexus 自 1997 年進軍台灣市場至今，憑藉其妥善率與優異的售後服務廣受消費者支持，於 2023 年創下 30,000 台的銷售紀錄，持續拿下台灣豪華車市場年度銷量冠軍寶座。而隨著市場需求日益增長，總代理和泰汽車也不斷拓展服務網絡，並於近日宣布位在高雄之高都汽車亞灣新據點正式開幕，進一步鞏固其在全台的綿密佈局，展現品牌對南台灣車主的服務承諾。

全新 Lexus 亞灣據點坐落於高雄市前鎮區的核心商業地帶，地址為高雄市前鎮區林森四路 219 號。鄰近高雄多功能經貿園區，周邊環繞五星級飯店與頂級豪宅。而看準高雄亞灣區域的潛在市場，高都 Lexus 汽車耗資 2 億元打造這座 3S 機能的全新據點，包含銷售、維修、服務，歷經兩年籌備，終於在近日正式開幕。

Lexus 亞灣據點規模宏大，基地面積約 620 坪、總建物面積達 1,061 坪，為一棟四層樓的獨立建築，兼具新車銷售和保養維修。展示中心內部融合現代簡約與典雅設計，最多可容納 7 輛展車，並設有多功能的顧客休憩區域，提供高品質的咖啡、茶飲及輕食，並特別設置車主專屬的舒壓按摩區，讓每位來訪的客戶都能感受到更為尊榮的服務。

Lexus 總代理和泰汽車擁有全台縝密的據點佈局，截至近期全國累積共有 26 個展示間及 27 個服務據點，堪稱豪華車品牌之首。隨著 Lexus 高雄亞灣據點的正式啟用，不僅完善了台灣南部的服務版圖，也展現品牌“Experience Amazing”的精神。相信其正式開幕後，將可為高雄地區帶來更多元化之服務，也替品牌未來展開全新里程碑。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lexus展間營業所高雄高都亞灣汽車新車豪華進口

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