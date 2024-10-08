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鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲年度盛事鴻海科技日於10／8正式開跑，一進入會場就能看到一字排開的各式電動車。（圖／記者林鼎智攝）

記者張慶輝／台北報導

為期2天的HHTD24鴻海科技日於今（8）日正式開跑！今年除了以AI作為主軸外，電動車也是外界的矚目焦點，除了先前已經展出過的多款車型外，今年鴻海還帶來了即將正式量產的跨界電動車Model B，以及日前正式展開預購的n7（Model C）長程版，而全新大型電動休旅也在今天首度現身，整場活動可以說是「電動車大出」！

▲鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海董事長劉揚偉（左）搭乘亞洲車神陳和皇（右）駕駛的爆改n7進場。（圖／記者張慶輝攝）

活動的一開始，鴻海集團董事長劉揚偉就搭乘由亞洲車神陳和皇駕駛的爆改n7／Model C電動拉力賽車進場，標誌著台灣的電動車已經有能力參與國際賽事，並且奪得佳績，更以此展現出鴻海在電動車領域的硬實力。

▲鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產。（圖／記者張慶輝攝）

▲換上大電池的n7長程版實車首度現身，儀表板顯示的可用里程超過410公里，同時還獨佔最新的星耀灰車色。（圖／記者張慶輝攝）

在進入活動會場時，就能看到一字排開的電動車，其中就包含了最新的n7長程版，與一般版相比，長程版獨佔最新的星耀灰車色，輪圈也換上全新式樣，另外從儀表板上的可用里程、在電量低於100%還有超過410公里來看，可以確定該車為換上更大容量磷酸鐵鋰電池的長程版，稍晚《ETtoday車雲》還會帶來現場的第一手開箱直擊，敬請鎖定。

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲接近量產的Model B也現身會場，同時展出一般版與Performance性能版兩種車型。（圖／記者林鼎智攝）

在n7長程版的一旁，則是非常接近量產樣貌的Model B跨界電動車，現場共展出一般版與性能版Performance兩款車型，從現場實車來看，整體操作介面已經趨近完整，不過外型仍維持與海外設計工作室所打造的樣貌，預估到實際量產時，還會依據品牌客戶的需求做出調整。

▲鴻海科技日。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model B的內裝已經有完整的操作介面，外型應該會再依品牌客戶需求進行調整。（圖／記者林鼎智攝）

除了上述兩款車型外，預計今天還會帶來品牌最新的大型電動休旅Model D，以及小巴士級距的Model U，同時包含電動廂車、皮卡車、巴士也都會在今日的活動中現身，以此打造出強勁的電動車大軍，全力進攻國際市場。

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲現場也展出各種形式的電動車，隨著活動進行中，相信還會有更多驚喜現身。（圖／記者林鼎智攝）

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