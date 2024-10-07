229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

▲台灣賓士推出9人座Vito Tourer，售價229萬起，主打商旅定位。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣賓士（Mercedes-Benz）在8月推出小改款V-Class後（報導請點此），今（7）日再推出9人座Vito Tourer，該車主打商旅市場，售價為229萬起。新9人座也成為V-Class最便宜入手門檻，同時也讓全車系涵蓋6-9人座選擇，預計最快在明年初交車。

▲9人座Vito Tourer採鍍鉻3柵式水箱護罩，配備多光束智慧LED頭燈。



新9人座Vito Tourer採鍍鉻3柵式水箱護罩、新保桿樣式，具有多光束智慧LED頭燈、燻黑尾燈與17吋5幅輪圈，並在車長5,370mm、軸距3,430mm下提供靈活空間，提供1,410-5,010公升後行李廂容積，滿足商用、家庭出遊需求。

▲新Vito Tourer後車廂具有供1,410-5,010公升後行李廂空間。



座艙則採10.25吋MBUX中控螢幕，可支援3D導航功能、無線Apple Carplay／Android Auto等；駕駛輔助系統也增添智能轉向輔助、主動車道維持、Distronic智慧定速測距輔助系統，減輕駕駛者機場接送、長程接駁的疲勞。動力則同樣搭載2.0升4缸柴油渦輪引擎，最大馬力為190匹／44.9公斤米扭力。