ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

▲台灣賓士9人座Vito Tourer上市 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士推出9人座Vito Tourer，售價229萬起，主打商旅定位。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣賓士（Mercedes-Benz）在8月推出小改款V-Class後（報導請點此），今（7）日再推出9人座Vito Tourer，該車主打商旅市場，售價為229萬起。新9人座也成為V-Class最便宜入手門檻，同時也讓全車系涵蓋6-9人座選擇，預計最快在明年初交車。

▲台灣賓士9人座Vito Tourer上市 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲9人座Vito Tourer採鍍鉻3柵式水箱護罩，配備多光束智慧LED頭燈。

新9人座Vito Tourer採鍍鉻3柵式水箱護罩、新保桿樣式，具有多光束智慧LED頭燈、燻黑尾燈與17吋5幅輪圈，並在車長5,370mm、軸距3,430mm下提供靈活空間，提供1,410-5,010公升後行李廂容積，滿足商用、家庭出遊需求。

▲台灣賓士9人座Vito Tourer上市 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士9人座Vito Tourer上市 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士9人座Vito Tourer上市 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲新Vito Tourer後車廂具有供1,410-5,010公升後行李廂空間。

座艙則採10.25吋MBUX中控螢幕，可支援3D導航功能、無線Apple Carplay／Android Auto等；駕駛輔助系統也增添智能轉向輔助、主動車道維持、Distronic智慧定速測距輔助系統，減輕駕駛者機場接送、長程接駁的疲勞。動力則同樣搭載2.0升4缸柴油渦輪引擎，最大馬力為190匹／44.9公斤米扭力。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►「10月購車優惠」TOYOTA、福特殺翻了　送電視、升級JBL喇叭不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MPV商旅賓士MercedesBenzV-ClassVito Tourer9人座進口豪華德系

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

最新文章

台灣賓士9人座Vito Tourer上市2024-10-07

麥拉倫「新W1油電超跑」亮相2024-10-07

TOYOTA電動休旅車限時限量155萬2024-10-07

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千2024-10-07

Gogoro x MUJI聯名車增成員2024-10-07

KIA新Sorento休旅165.9萬起上市2024-10-07

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點2024-10-07

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了2024-10-07

4款電動車鴻海科技日亮相2024-10-07

「MG5 GT馬來西亞」開賣2024-10-07

熱門文章

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了2024-10-07

TOYOTA電動休旅車限時限量155萬2024-10-07

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千2024-10-07

4款電動車鴻海科技日亮相2024-10-07

Honda「小改款HR-V」泰國開賣！2024-10-07

只賣23萬！「Nissan改款新休旅」開賣2024-10-06

旅行車控必看2024最值得入手這5部2024-10-05

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬2024-10-03

「MG5 GT馬來西亞」開賣2024-10-07

「特斯拉Model 3」神秘測試車被捕獲2024-10-06

相關新聞

1258匹！麥拉倫「新W1油電超跑」亮相　限量399台成史上最強

1258匹！麥拉倫「新W1油電超跑」亮相　限量399台成史上最強

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

82980元！「Gogoro x MUJI聯名系列」增新成員　499資費限時回歸

82980元！「Gogoro x MUJI聯名系列」增新成員　499資費限時回歸

165.9萬起！KIA「新一代Sorento」上市　年配額300台接單已過半

165.9萬起！KIA「新一代Sorento」上市　年配額300台接單已過半

Honda「小改款HR-V」泰國開賣！單一1.5油電動力　頂規還有RS可選

Honda「小改款HR-V」泰國開賣！單一1.5油電動力　頂規還有RS可選

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千！中階最熱銷　現身鴻海科技日

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千！中階最熱銷　現身鴻海科技日

鴻海科技日來了！「Model B、大電池n7、全新大型休旅」進軍國產電車

鴻海科技日來了！「Model B、大電池n7、全新大型休旅」進軍國產電車

Honda「小改款HR-V」泰國開賣！單一1.5油電動力　頂規還有RS可選

Honda「小改款HR-V」泰國開賣！單一1.5油電動力　頂規還有RS可選

只賣23萬！Nissan改款新休旅開賣　成全球戰略車鎖定TOYOTA神車休旅

只賣23萬！Nissan改款新休旅開賣　成全球戰略車鎖定TOYOTA神車休旅

旅行車控必看！「2024最值得入手這5部」操控更勝SUV實用性不打折

旅行車控必看！「2024最值得入手這5部」操控更勝SUV實用性不打折

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366