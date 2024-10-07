1258匹！麥拉倫「新W1油電超跑」亮相　限量399台成史上最強

▲影片來源：McLaren



記者林鼎智／綜合報導

繼F1、P1之後，麥拉倫（McLaren）推出1 Series超跑新成員W1，這款新車採V8油電動力，具有最大馬力1,258匹，也是麥拉倫史上最強、最快的可合法道路使用車款！

▲McLaren推出W1油電超跑，一登場就成爲品牌史上最強、最速的合法道路用車。（圖／翻攝自McLaren，以下同）

新W1搭載MPH-8 4.0升90°V8雙渦輪油電引擎，採中置後驅設定，結合1.4kWh電池、電動馬達與8速DCT雙離合變速箱後，具有綜效馬力1,258匹／136.6公斤米扭力，這具代號MPH-8的引擎具有916匹馬力，也是麥拉倫史上輸出最強的引擎，透過輕量化缸體、高剛性汽門使紅線轉速區可達9,200rpm，也使W1的靜止加速破百只要2.7秒、0-200km／h僅需5.8秒，電子極速達350km／h。

▲新W1全車僅重1,399公斤，採V8雙渦輪油電引擎，具有綜效馬力1,258匹／136.6公斤米扭力。



不僅如此，新W1全車重量1,399公斤，同時該車也以麥拉倫新款Aerocell單體式底盤打造，將座椅位置、踏板調整功能及方向盤等固定在底盤上，並具有新款Anhedral Doors車門設計，這套Aerocell單體式底盤也使W1縮短71mm軸距。

▲新W1採Aerocell單體式底盤打造，將座椅位置、踏板調整功能及方向盤等固定在底盤上，使W1縮短71mm軸距。



另外，W1也配備Active Long Tail主動式擾流尾翼，搭配主動式下擾流、主動底盤控制III系統，可在Race模式下分別提供前350公斤、後650公斤下壓力；配胎則採前19吋（265/35/R19）、後20吋(335/40 R20），搭配倍耐力P Zero R性能跑胎。麥拉倫新W1全球限量生產399輛，售價自210萬美元起，折合新台幣約6756.3萬元，目前已全數完售。

▲新W1全球限量399台，售價自210萬美元起，折合新台幣約6756.3萬元，目前已全數完售。