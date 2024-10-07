Honda「小改款HR-V」泰國開賣！單一1.5油電動力　頂規還有RS可選

圖文／7Car 小七車觀點

小改款 Honda HR-V 於今年陸續於日本 (Vezel)、歐洲等市場推出後，日前 Honda 官方宣布於東南亞最大的市場泰國推出，全車系僅提供 1.5L i-MMD 混合動力，並換上小規模更新的外觀造型，最高階還提供 RS 車型供選擇，全車系根據車型等級不同建議售價落在 939,000 泰銖至 1,179,000 泰銖 (約合新台幣 91.1 萬至 114.3 萬)。

▲泰規小改款 Honda HR-V 正式推出。

全新改款 Honda HR-V 整體變化並不大，但其車頭部分最大的變革在於水箱護罩經過重新設計，拉寬整體水平視覺，同時縮小垂直幅度，營造出更加精緻的感受。另外在 RS 車型當中，LED 頭燈組方向燈加入序列式發光設計，同時配有主動式智慧遠光調整，除了可以自動開啟遠光燈之外，還會偵測前方車輛或者行人主動遮蔽光源。

▲泰規小改款 Honda HR-V 提供頂規 RS 車型，具有專屬外觀與內裝套件。

動力表現上，泰規 HR-V 全車系統一搭載 e:HEV 油電系統，採用代號 LEC-5 的 1.5 自然進氣引擎搭配兩顆電動馬達，但這次官方指出新款 HR-V 擁有經過重新調校能源管理控制系統，可進一步降低在行駛時的引擎噪音，同時還改善了駕駛人的操作，提高整體的操控靈敏性。動力上，引擎輸出值為 106ps/6000~6400rpm、13kgm/4500~5000rpm；電動馬達則為 131ps /4000-8000rpm、25.8kgm，並提供 NORMAL、SPORT 和 ECON 三種駕駛模式。

國內市場方面，Honda HR-V 車系首度於 2016 年引進，迅速成為國內熱門的 Crossover 車種之一。目前台灣本田所販售的第三代 HR-V 於 2022 年上市，同樣在台灣本田屏東工廠生產，統一搭載 1.5 升自然進氣引擎，最大輸出為 121ps、14.8kgm，編成與建議售價分別是 S+ 勁化版 (新台幣 83.9 萬元起) 及 Prestige 尊榮版 (新台幣 89.9 萬元起) 共 2 款。