Hyundai「i20 N性能掀背車」澳開賣！平價韓系小鋼炮新台幣78萬有找

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 旗下的 i20 N 及 i30 N 雖然未能夠持續在歐洲市場販售，但日前官方宣布於澳洲市場推出 2025 年式 i20 N，同時針對外觀細節進行更新，使其具有品牌最新的家族化特徵。

▲2025 年式 Hyundai i20 N 於澳洲市場發表。

在外觀部分，雖然 2025 年式 i20 N 整體變化不大，但是仍可以看到原廠針對細節上的調整，像是標準搭載的 18 吋鍛造鋁圈改採用全新設計，透過銀色切消表面搭配內部黑色烤漆，以及紅色煞車卡鉗形成鮮明對比。專屬的空力套件同樣經過重新修飾，水箱護罩導入全新的網格元素，搭配新樣式的前保險桿，以及黑色廠徽和專屬 N 徽飾。

進到車內，整體變化並不大，主要是換上 LED 室內燈和方向盤上的黑色廠徽，另有專屬 N 介面的 10.25 吋數位儀表板和 10.25 吋多媒體娛樂系統，其餘配備則有 USB-C 充電插孔、Bluelink 互聯汽車服務與 OTA 軟體更新等功能：Hyundai SmartSense 駕駛輔助系統的前方預防碰撞輔助和車道跟蹤輔助更加先進。

在動力部分，1.6 升渦輪增壓四缸引擎，可提供 201 匹最大馬力與 275 牛頓米峰值扭力，搭配 6 速手排變速箱傳，並輔以機械限滑差速器。底盤方面，i20 N 還配備了 N 部門調校的懸吊、煞車和轉向系統，以及更具運動感、聲浪明顯排氣系統。

2025 年式 Hyundai i20 N 將於2024 年 11 月起在澳洲上市，官方建議售價為 35,500 澳元 (約合新台幣 77.8 萬元)。隨著 Ford Fiesta ST 的停產，目前與 i20 N 最直接的對手便是 Volkswagen Polo GTI。

有趣的是，澳洲市場是目前全球唯一提供 Hyundai N全系列產品的市場，包括 i20 N、i30 N、i30 Sedan N (Elantra N) 和純電 IONIQ 5 N。