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Skoda「同級最便宜入門電動車」Elroq亮相！歐洲起價約新台幣116萬

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 全新電動休旅 Elroq 如期正式公開亮相，該車被原廠定義為同級市場中最實惠的電動車，在英國市場起價為 31,500 英鎊 (約合新台幣 132.4 萬)，在歐洲市場售價約為 33,000 歐元 (約合新台幣 116.6 萬)。

▲Škoda Elroq 如期正式公開亮相。

在外型上，Škoda Elroq 採用品牌首見的 Modern Solid 設置語彙，車頭具備 Tech-Deck Face 科技化造型，搭配 LED 矩陣式智慧複眼頭燈組，前電機蓋中央以 ŠKODA 字樣排列點綴。車尾則可見到 Elroq 承襲家族化的鑽石切割造型 LED 導光條式尾燈組，也具備了動態迎賓顯示功能。

在車身尺碼方面，Škoda Elroq 長寬高分別為 4,488mm x 1,884mm x 1,625mm，軸距為 2,765mm。比起 Karoq 還要多出 98mm 的車長，軸距則是多出 127mm。

進入車內，整體鋪陳選用極簡主義風格，中控台配有小型的數位儀表搭配擴增實境抬頭顯示器，中央則搭載獨立 13 吋觸控螢幕，內建 Laura 語音助理和 ChatGPT AI 功能，除了可控制車輛資訊娛樂、導航和恆溫空調系統之外，還能夠回答一般知識問題。

▲Škoda Elroq 中控台配有小型的數位儀表搭配擴增實境抬頭顯示器，中央則搭載獨立 13 吋觸控螢幕，內建 Laura 語音助理和 ChatGPT AI 功能。

實體按鍵則是剩下空調快捷鍵、警示燈、車門鎖和小型化的排檔桿。另外車內也規劃提供 4 種不同內裝主題，分別是 Loft、Lodge、Suite 和 Studio。其中 Loft 以 Recytitan 為特色，是一種由 78% 再生 PET 製成的材質，同時 Elroq 也是品牌首款採用「回收使用舊服飾」的車款，而上述的舊服飾則是已經過加工過製成高品質的紗線和織布。而全新的 Recytitan 材質將分布於車內的椅套、門板、儀表板、扶手等處。

而作為一輛 Škoda，Elroq 自然也搭載許多聰明的小細節，其中包括車門上的雨傘洞、後排乘客的活動式儲物格、以及具有輪胎花紋深度計的刮冰器等。後廂空間在標準 5 人座狀態下擁有 470 公升表現，折疊後排座椅後則可擴大至 1,580 公升。

▲Elroq 後廂空間在標準 5 人座狀態下擁有 470 公升表現，折疊後排座椅後則可擴大至 1,580 公升。

動力部分，入門的 Elroq 50 配備 55kWh 電池組和後置馬達，可產生 170ps 最大馬力與 310Nm 扭力，能夠在 9 秒內完成 0-100km/h 加速，最高時速達 160km/h，WLTP 規範測試下續航里程約為 375 公里。

Elroq 60 換上更大的 63kWh 電池組，續航里程可超過 400 公里，最大馬力也提升至 204ps 的水準，峰值扭力維持 310Nm，0-100km/h 加速時間縮短至 8.5 秒。

頂級的 Elroq 85 車型擁有最強的286ps 馬力和 545Nm 的扭力輸出，0-100km/h 加速時間僅需 6.6 秒，最高時速可達 180km/h。另外未來還將會推出雙馬達四驅的 Elroq 85x 車型，但目前官方尚未公布詳細資訊。

充電時間根據車型等級而異，支援 145 kW、165 kW 和 175 kW 的直流快速充電速率，透過 175KW 直流快充可在 28 分鐘內將 82kWh 電池從 10% 充至80%。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaElroq電動車休旅車汽車新車入門概念車

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