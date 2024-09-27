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日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體紅牛RB8冠軍V8賽車

▲日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體RB8冠軍V8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

▲日本F1車手角田裕毅已經飛抵台灣，並進入車庫正式與RB8賽車合體。（圖／翻攝自Red Bull）

記者張慶輝／綜合報導

隨著台灣首次的Red Bull Showrun即將在明（28）日於台中開催，負責駕駛RB8冠軍賽車的日籍F1車手角田裕毅也已經在昨天深夜搭機抵台，並於今天踏入車庫與英國技師團隊對車輛進行最後調教，也首次坐進RB8的駕駛艙內，更期待明天能讓台灣車迷在街道上近距離感受F1賽車的魅力。

▲日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體RB8冠軍V8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

▲角田裕毅希望能透過這次封街展演活動，將F1賽車的熱情與魅力帶給台灣車迷。（圖／翻攝自Red Bull）

角田裕毅表示，由於台灣沒有F1賽事，所以期待能透過這次的封街展演活動，讓台灣車迷感受F1賽車迷人之處，角田裕毅還提到「台灣是第1次舉辦Red Bull Showrun，而我也是來自亞洲，希望能將精彩刺激的賽車運動帶到整個亞洲」；當然外國朋友來台必定體驗的美食小籠包，角田裕毅也已經親手體驗過，還學到了吃小籠包要先從上面咬開，並表示「之後不會再被燙到了」。

▲日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體RB8冠軍V8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

▲Oracle Red Bull Racing原班車隊技師團隊也從英國飛抵台灣，並針對台灣的氣候狀態調教RB8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

這次活動的另一大要角，就是來自英國的Oracle Red Bull Racing原班車隊技師團隊，為了要瞭解台灣的天氣狀況，技師團同樣提前飛抵台灣，在完成RB8的組裝後，還得親自測試並調教冠軍賽車；首席技師指出，為了能做到2.5秒完成車輛換胎的神速表現，每天平均要花超過半小時熟練換胎動作，外加1小時的健身房訓練，這也是Red Bull車隊長年能維持優異換胎表現的秘訣。

▲日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體RB8冠軍V8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

▲此次來台的RB8賽車為Sebastian Vettel駕駛、在2012年斬獲車手冠軍的實戰車。（圖／翻攝自Red Bull）

在「人」以外，車輛同樣是重頭戲，這次來台動態展演的RB8為2012年F1車手世界冠軍車，由已晉升Red Bull車隊名人堂的德國籍車手Sebastian Vettel駕駛，在當年共斬獲5場分站冠軍，並以281分登上世界冠軍；相較於現行的V6渦輪動力，RB8搭載的V8自然進氣引擎聲浪更加高亢激情，《ETtoday車雲》也建議明天要到現場感受的車迷可以準備耳塞，能更安心的享受熱血展演。

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