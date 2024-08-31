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史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

▲史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁。（圖／CLUBモトラボ EJ&amp;速心提供）

▲國內重機好手江直螢（右）於鈴鹿4耐取得國內組冠軍。（圖／CLUBモトラボ EJ&速心提供，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

近年台灣不少重機賽車好手前往國際舞台發展並屢創佳績，其中耕耘已久的江直螢更是傳來捷報，於2024日本鈴鹿4耐（Suzuka 4 Hours Endurance Race）取得國內組冠軍，不僅是史上第1位站上頒獎台頂端的台灣人，更是為國內重機賽事歷史創下歷史新頁！

▲史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁。（圖／CLUBモトラボ EJ&amp;速心提供）

▲與爭先賽不同，耐久賽更加考驗車手速度、穩定性與持久度，同時車隊策略、後勤支援與運氣也都是關鍵。

自1980年起舉辦的鈴鹿4耐，今（2024）年為最後1屆舉行，在此締造佳績更顯得意義非凡；與一般爭先賽不同，2位車手必須在4小時期間使用同一部賽車，在不能換胎的限制下盡可能跑出最多圈數，除了考驗2位車手速度、穩定性與持久度的均衡表現外，車隊策略、後勤支援與運氣也都是奪勝的重要關鍵。

▲史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁。（圖／CLUBモトラボ EJ&amp;速心提供）

▲與江直螢搭檔的楠留維（左）年僅18歲，此次加入的CLUBモトラボ EJ&速心也是當地一級車隊。

這次江直螢加入日本CLUBモトラボ EJ&速心車隊，搭檔為年僅18歲的楠留維，儘管年輕小將在賽事進行到第42圈時發生轉倒，分組排位從第1位掉至第4位，但車隊很快就將亂流平息，同時江直螢也以2分19秒941的平均單圈穩定發揮40圈，即使後方追兵一度縮短差距，不過最終楠留維與江直螢還是成功守住分組冠軍，並且與全場第1的泰國車隊僅有2圈差距。

▲史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁。（圖／CLUBモトラボ EJ&amp;速心提供）

▲儘管在賽程中隊友遭遇亂流，不過車隊很快就將之平息，並且江直螢也持續穩定發揮，最終成功拿下國內組冠軍。

在這次奪得鈴鹿4耐末屆冠軍之前，江直螢於2018年時就成為首位於該賽事中順利完賽的台灣車手，而這次出賽除了日系人身部品商與車迷的贊助外，高昂的比賽與訓練經費多由江直螢自行籌備，並且依靠長年在日本賽車圈累積的人脈，以及多次赴日自主練習與訓練，最終獲得一級車隊認同，並攜手在末屆鈴鹿4耐賽事中寫下歷史新頁。

▲史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁。（圖／CLUBモトラボ EJ&amp;速心提供）

▲在資源有限的情況下，江直螢透過自籌的方式持續與日本車隊交流並建立人脈，最終獲得一級車隊認同。

於2012年開始參與專業摩托車訓練後，江直螢於2015年起投身台灣重機賽事，並在2017年拿下TSF台灣大賽車ST600 A組分站冠軍，後續又在麗寶國際賽車場分別創造過600c.c.（21彎）與1000c.c.（23彎）的場地測試紀錄；近年江直螢將重心轉向國際賽事，積極參與馬來西亞MSBK與亞洲道路錦標賽ARRC，同時也透過各式教學活動與擔任品牌賽車營導師等方式，將國際級的寶貴經驗持續帶給國內車迷。

▲史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁。（圖／CLUBモトラボ EJ&amp;速心提供）

▲除了活躍於國際賽事以外，江直螢也透過各種方式，將寶貴的國際級經驗帶給國內車迷。

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