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480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

▲480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹＋後軸轉向。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士正式導入CLE 53 AMG雙門敞篷跑車，並開出480萬起的建議售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（14）宣布，Mecedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet（下稱CLE 53敞篷）敞篷跑車正式在台上市，並為其開出480萬起的建議售價；作為全新的美形物種，台灣賓士已在今年3月將CLE 200、CLE 300與雙門硬頂的AMG CLE 53 4MATIC+導入販售，此次上市的CLE 53敞篷可說是車系最後一塊拼圖，也是賓士目前在台販售的最強4座雙門敞篷跑車。

▲480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹＋後軸轉向。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲CLE 53敞篷同樣有著吸睛的絕美身形，並融入AMG家族性能元素。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

CLE 53敞篷有著與其他成員相同的絕美身形，並且融入了許多AMG家族的性能元素，包括鍍鉻直瀑水箱護罩、A型下氣壩、20吋鋁圈、AMG尾翼、新世代下擾流板與雙排氣鍍鉻尾飾管等；車內則配上印有AMG廠徽的一體式跑車座椅、12.3吋數位儀表、兩段角度可調的11.9吋中央螢幕、64色環艙氛圍燈等，至於可在20秒快速開闔的電動軟頂敞篷，搭配頸部暖氣系統與阻風板，在開篷享受的同時也保證了舒適性。

▲480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹＋後軸轉向。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲車內除了有AMG的性能化元素外，科技感與氛圍也是恰到好處。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

CLE 53敞篷搭載3.0升直列6缸渦輪引擎，可輸出449匹馬力與57.1公斤米扭力（超增壓模式下為61.2公斤米），48V高效輕油電系統可帶來額外23匹馬力，配合AMG SPEEDSHIFT TCT 9G變速箱和AMG Performance 4MATIC+主動四驅系統，0-100km/h加速僅需4.4秒即可完成。

▲480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹＋後軸轉向。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲3.0升直列6缸渦輪引擎可輸出449匹馬力，0-100km/h加速僅需4.4秒。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

為了匹配其飽滿動力，CLE 53敞篷也標配有後軸轉向系統，在時速100km/h以下時，後輪會與前輪反向轉動2.5度以縮小迴轉半徑，以上時則會變為同向轉動以增加過彎極限；另外AMG RIDE CONTROL可變阻尼懸吊系統可在平時提供平穩舒適性，並只要透過AMG專屬模式切換，便能帶來競技化的底盤回饋。

▲480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹＋後軸轉向。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

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