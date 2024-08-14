納智捷「n7大電池版」要來了！能源局送測資料曝、續航711公里

▲能源局公布7月電動小客車資料，納智捷送驗3款n7大電池版本，最大續航力可達711公里。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

納智捷（Luxgen）n7國產電動車上市後熱銷，近日也在能源局7月耗能測試名單中發現，納智捷送測3款「n7大電池版本」，不僅續航力比現行款多了200km、自664公里起跳，其中最大續航力更可達到711公里。

能源局資料顯示，納智捷送驗的3款「n7大電池」版本馬力皆為230匹，續航力自664公里起跳、最大可達711公里。n7大電池版本預料將採80kWh電池容量，並採鋰三元電池（現行款為LFP磷酸鐵鋰電池），不過重量也都在2.2噸以上，相較現行款5人座1,935公斤、7人座1,975公斤都變重不少。

▲納智捷共送驗3款n7大電池車型，續航664公里以上、最大可達711公里，不過車重也都在2.2噸以上，相較現行款重了不少。（圖／翻攝自能源局）



至於n7大電池版何時上市，經詢問官方人員後，僅表示「Luxgen未來的新能源產品將優先開放LuxClub尊榮會員體驗與預購，若想以最優惠價格搶先入主，歡迎消費者先至官網註冊」。

納智捷n7連續4個月掛牌突破千輛，今年1-7月已累積銷售4,702輛，僅次於特斯拉Model Y（4,969輛)，成為國產電動車銷售冠軍。

▲納智捷n7已連續4個月掛牌破千輛，今年1-7月累計掛牌4,702輛，是目前國產電動車冠軍。