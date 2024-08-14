ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

納智捷「n7大電池版」要來了！能源局送測資料曝、續航711公里

▲n7產品實力驚艷！用油車價格就能買到國產電動車引起話題。（圖／記者徐煜展攝）

▲能源局公布7月電動小客車資料，納智捷送驗3款n7大電池版本，最大續航力可達711公里。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

納智捷（Luxgen）n7國產電動車上市後熱銷，近日也在能源局7月耗能測試名單中發現，納智捷送測3款「n7大電池版本」，不僅續航力比現行款多了200km、自664公里起跳，其中最大續航力更可達到711公里。

能源局資料顯示，納智捷送驗的3款「n7大電池」版本馬力皆為230匹，續航力自664公里起跳、最大可達711公里。n7大電池版本預料將採80kWh電池容量，並採鋰三元電池（現行款為LFP磷酸鐵鋰電池），不過重量也都在2.2噸以上，相較現行款5人座1,935公斤、7人座1,975公斤都變重不少。

▲納智捷n7大電池版送測。（圖／翻攝自能源局）

▲納智捷共送驗3款n7大電池車型，續航664公里以上、最大可達711公里，不過車重也都在2.2噸以上，相較現行款重了不少。（圖／翻攝自能源局）

至於n7大電池版何時上市，經詢問官方人員後，僅表示「Luxgen未來的新能源產品將優先開放LuxClub尊榮會員體驗與預購，若想以最優惠價格搶先入主，歡迎消費者先至官網註冊」。

納智捷n7連續4個月掛牌突破千輛，今年1-7月已累積銷售4,702輛，僅次於特斯拉Model Y（4,969輛)，成為國產電動車銷售冠軍。

▲n7產品實力驚艷！用油車價格就能買到國產電動車引起話題。（圖／記者徐煜展攝）

▲納智捷n7再釋出有感更新福利，OTA線上更新還不用回廠。（圖／記者徐煜展攝）

▲納智捷n7已連續4個月掛牌破千輛，今年1-7月累計掛牌4,702輛，是目前國產電動車冠軍。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅納智捷Luxgenn7能源局續航國產冠軍銷量累計

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣「Vespa車主嘉年華」報名開跑　 9／21屏東登場再抽LX 125

台灣「Vespa車主嘉年華」報名開跑　 9／21屏東登場再抽LX 125

福特「4門野馬跑車」傳命名為Mach-4　敞篷、越野版也在醞釀中

福特「4門野馬跑車」傳命名為Mach-4　敞篷、越野版也在醞釀中

最新文章

台灣Vespa車主嘉年華報名開跑2024-08-16

福特4門野馬跑車傳命名為Mach-42024-08-16

極氪007電動房車進軍美國市場2024-08-16

台灣MG4電動車「官網暫停接單」2024-08-16

保時捷911 Turbo 50周年紀念版2024-08-16

BMW「新M5旅行車」發表2024-08-16

HONDA「豪華全新跑旅」登場2024-08-16

賓利歐陸GT極致版跑車8／23陸發表2024-08-16

國產車自製率新制上路中華車回應2024-08-16

TOYOTA神車斥資百萬改裝音響2024-08-16

熱門文章

台灣MG4電動車「官網暫停接單」2024-08-16

川崎Z650RS、Z900RS歐規新車色2024-08-15

改款「新Hyundai Custin」突襲亮相2024-08-15

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

國產車自製率新制上路中華車回應2024-08-16

TOYOTA神車斥資百萬改裝音響2024-08-16

HONDA「豪華全新跑旅」登場2024-08-16

光陽GP125再祭優惠最低45800起2024-08-15

「國產7人座、新Kuga」送測油耗曝光2024-08-14

福斯「全新入門休旅」8月底登場2024-08-15

相關新聞

BOSCH「軟骨雨刷發明者」做公益　捐2500支雨刷給陽光基金會

BOSCH「軟骨雨刷發明者」做公益　捐2500支雨刷給陽光基金會

KG Mobility新斜背跑旅亮相！1.5渦輪、標配20吋折新台幣80.5萬起

KG Mobility新斜背跑旅亮相！1.5渦輪、標配20吋折新台幣80.5萬起

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

新一代「Nissan Kicks跨界休旅」售價公布！2.0升動力折合新台幣75萬

新一代「Nissan Kicks跨界休旅」售價公布！2.0升動力折合新台幣75萬

小米汽車公布「SU7最新OTA更新項目」！年底銷量目標上看12萬輛

小米汽車公布「SU7最新OTA更新項目」！年底銷量目標上看12萬輛

讀者迴響

熱門文章

台灣MG4電動車「官網暫停接單」！受國產自製率新制衝擊原廠回應了

台灣MG4電動車「官網暫停接單」！受國產自製率新制衝擊原廠回應了

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

HONDA「豪華全新跑旅」登場！首搭全新平台　超帥顏值還有大空間

HONDA「豪華全新跑旅」登場！首搭全新平台　超帥顏值還有大空間

光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比

光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366