國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

▲7月能源局油耗送測有亮點，揭露大通G50 Plus與改款新Kuga。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

記者徐煜展／綜合報導

7月能源局油耗送測公開，其中國產揭露大通Maxus G50 Plus全新7人座MPV，而小改款福特Ford Kuga也在名單中；在進口車部分，則有已上市的TOYOTA Camry、Audi Q7、Q8等在7月公開送測成績。

▲G50 Plus正在最後籌備上市，最新油耗成績曝光。

上汽大通Maxus G50 Plus國產化上市在即，送測單位為裕隆汽車，屆時預計會以「台灣大通」對外溝通上市，新車採用1.5升汽油渦輪，搭配7速自排變速箱，市區油耗10.96km/L、高速15.92km/L、平均13.7km/L，達4級能源效率。

▲小改款Kuga 7月送測2.0升渦輪。

同樣是國產車關注焦點，小改款福特Kuga日前才在噪音、車安網完成送測，又在7月能源局油耗中現身，似乎已在暗示離發表喜事近了，送測車型為2.0升渦輪2款車型，平均油耗為12、12.5km/L，未來上市還會有1.5升渦輪版本。

▲TOYOTA Camry、Audi Q7與Q8日前已在台上市。

進口車部分，則有7月上市的新一代TOYOTA Camry，送測動力有2.0升汽油、2.5升油電，另有8月8日上市的小改款Audi Q7與Q8，而新世代的Mini Cooper S、Porsche Panamera，小改款BMW Z4也通通在7月能源局名單中。