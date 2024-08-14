新一代「Nissan Kicks跨界休旅」售價公布！2.0升動力折合新台幣75萬

▲北美即將開賣大改款Nissan Kicks。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

今年3月於北美首發的第2代大改款Nissan Kicks，北美已準備進行上市，並公布車型與價格，北美Nissan Kicks全車系採用2.0升自然進氣，可選擇AWD四驅系統，折合新台幣75萬！至於台灣原廠尚未公開新Nissan Kicks上市行程，台灣市場還要再等等！

▲基本提供3款車型，都能選擇AWD四驅。

第2代Nissan Kicks相較上一代外型、內裝大蛻變，且車格放大帶來更好的車室空間，北美提供S、SV、SR基本3款車型，售價23,220～27,570美金，折合新台幣75～89萬，3款車型都能選擇AWD四驅，開價24,720～29,070美金，折合新台幣80～94萬，與舊款相比，入手門檻漲了490美金。

▲外型取消家族常見的V-Motion，新Kicks擺脫過去圓潤活潑，多了幾分成熟霸氣。

外觀不同於常見的V-Motion設計語彙，第2代大改款Kicks與大陸Nissan Pathfinder相似，採用水平格柵、LED日行燈條，視覺上更為方正；車尾則以倒L型尾燈、結合黑色橫貫飾版，依車型等級不同，提供17～19吋鋁圈搭配。

▲空間、配備有感升級，具備ProPilot輔助駕駛。

尺碼為4,366mm x 1,801mm x 1,626mm，軸距則有些不同，前驅車型為2,657mm、4驅車型為2,664mm，整體來說比改款前加長71mm、加寬41mm，高度增加20mm，帶來更好的空間規劃，內裝科技感進步不少，採用雙12.3吋螢幕與數位儀錶，並具備無線手機娛樂連結、ProPilot輔助駕駛系統。

北美動力取消1.6升自然進氣，全車系都採用全新的2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，相較過去提升17匹馬力、3.7公斤米扭力，來到141匹馬力、19.4公斤米扭力。