預估120萬！台灣Kia「全新入門EV3休旅」將預售　預計明年上市

▲Kia EV3將在10月展開預售！為登台上市準備。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

台灣電動車又有新選擇了！這次是來勢洶洶鎖定入門電動休旅市場的Kia EV3，台灣EV3近來終於有進一步消息，將在10月展開預售，推估價格120～130萬，預計明年第2季上市！

▲台灣預估價格約120萬左右，預計明年第2季上市。

Kia EV6、EV9成功為品牌打下基礎的電動車版圖，如今更便宜、更入門的EV3即將與台灣市場見面，未來鎖定對手Hyundai Kona EV，以及同樣有望在明年登場的Volvo EX30，都是覬覦市場激烈的入門電動車市場而來！

目前台灣導入規格、車型尚不知，參考今年5月韓國首發的規格，EV3同樣搭載E-GMP平台，車身尺碼為4,300mm x 1,850mm x 1,560mm，軸距2,680mm，具有相當討喜的靈活車格。外觀上也維持概念車設計，具有Star Map頭燈／日行燈組、隱藏式車門把手等，另外提供動感GT Line套件。

▲EV3最大續航力可達600公里。

EV3採單馬達前驅、最大馬力201匹／28.9公斤米扭力，0-100km/h加速7.3秒，電池共有58.3kWh、81.4kWh兩種容量選擇，最大續航力可達600公里，10-80%充電可在31分鐘內完成。