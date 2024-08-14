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小米汽車公布「SU7最新OTA更新項目」！年底銷量目標上看12萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

小米汽車官方日前宣布最新的 OTA 更新說明，主要是新增一些新功能提升用車體驗，包含小愛獲得查詢車輛顏色、切換香氛味道，以及智慧設備 APP 支援品類擴增、代客模式隱私資料全隔離、駕駛模式新增視覺動效等。

▲小米 SU7 今年 7 月銷量繳出 13,120 輛的表現。

小米 SU7 目前提供標準版 (人民幣 21.59 萬元起)、Pro (人民幣 24.59 萬元起)、Max (人民幣 29.99 萬元起) 等三種車型，另外更有限量供應的「創始版」特仕車型，主要針對配備進行升級，外觀及內裝更享有多個專屬識別。

在外型上，小米 SU7 的頭燈採用圓角多邊形造型，內部選用米字型的燈組結構，相信是未來品牌的家族設計語彙。頭燈下方配備有真通風孔可幫助煞車系統進行散熱，保桿下方的氣壩以及前艙蓋的線條均能夠營造出運動氣息，原廠公布其風阻係數僅 0.195Cd。

內裝方面，SU7 配備三幅式方向盤，駕駛模式切換按鈕周圍採用紅色元素點綴。中控台上搭載 7.1 吋翻轉式儀表板和 16.1 吋觸控螢幕，其解析度達 3K，並搭載 56 吋 HUD 抬頭顯示器，最高亮度 13000nit。此外，SU7也保留了大部分實體按鍵，盲操作使用更方便。內裝配色提供銀河灰、曜石黑和暮光紅三種顏色選擇。並配備氣氛燈、Nappa 皮革座椅、5.35 平方公尺玻璃車頂、15 揚聲器音響系統等。

小米SU7 作為小米汽車的首款車型，推出後便受到消費者的關注。從目前最新的交車數據來看，SU7 在 7 月總計交出 13,120 輛，超過 Tesla Model 3，在 20 萬元人民幣以上純電房車市場排名第一。

根據官方規劃，隨著小米汽車產能升級完成，後續小米汽車每個月都會達到超過一萬輛交車目標，計劃提前在 11 月完成年度 10 萬輛交車的初期目標，並且將朝向 12 萬輛目標衝刺。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小米SU7雷軍電動車汽車新車造車OTA更新雲端Mi米家

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