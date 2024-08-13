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福特「改款越野新休旅」預告8月底發表！2.0升渦輪更強四驅版將現身

▲福特Bronco Sport釋出小改款預告，將出現更強的四驅越野車型。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Bronco Sport釋出小改款預告，將出現更強的四驅越野車型。（圖／翻攝自Ford）

記者徐煜展／綜合報導

福特Ford於2020年帶來的全新Bronco Sport越野休旅，以Kuga的C2底盤打造，尺碼更貼近一般日常用車帶來不錯的銷量人氣，近來海外原廠已發布改款預告，預計海外時間8月26日帶來小改款Bronco Sport！

▲福特Bronco Sport釋出小改款預告，將出現更強的四驅越野車型。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Bronco Sport釋出小改款預告，將出現更強的四驅越野車型。（圖／翻攝自Ford）

▲Bronco Sport來自Kuga的C2底盤，小改款預計針對外觀、內裝修飾升級。

比起Ranger、Explorer等大型休旅作品，Bronco Sport尺碼僅有4,387x2,088x1,890mm，更貼近於日常用車，車長甚至比台灣熟悉的Kuga還要短一些，自2020年發表後，持續有穩定銷量的Bronco Sport，也引來不少台灣消費者關注，甚至還另有台灣外匯車以225萬售價導入。

▲福特Bronco Sport釋出小改款預告，將出現更強的四驅越野車型。（圖／翻攝自Ford）

▲內裝將換上新數位儀錶，並優化12.3吋螢幕系統。（圖／翻攝自《Carscoops》）

從日前海外曝光的測試車得知，新Bronco Sport主要針頭水箱護罩與車尾保桿作整形，仍維持粗獷硬派視覺衝擊，在內裝上集中在多媒體系統、儀錶作更換，中控螢幕採12.3吋樣式，並換上新的數位儀錶，讓駕駛更容易閱讀車輛資訊。

此次小改款藏有驚喜，將推出Sasquatch Package版本，新車型針對懸吊進行調校，加上更大尺寸的越野專用輪胎，強調更強的地形越野穿越能力。動力預計維持2.0升渦輪，搭配8速變速箱，能繳出250匹馬力、38.3公斤米扭力。

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