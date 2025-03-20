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小米「全新休旅YU7今年上市」可跑820公里！預估售價折合新台幣135萬

▲小米YU7大陸工信部再曝光，離最後上市不遠了！（圖／翻攝自《大陸工信部》）

▲小米YU7大陸工信部再曝光，離最後上市不遠了！（圖／翻攝自《大陸工信部》、小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉Model 3近期聲量被小米SU7壓制，而全新YU7更是再針對Model Y而來，近來在大陸工信部送測曝光，提供玲朗滿目的各種選配套件，售價預估人民幣30萬起，最大續航力更是可來到820公里！

▲小米YU7大陸工信部再曝光，離最後上市不遠了！（圖／翻攝自《大陸工信部》）

▲最大續航力傳出將有820公里。

小米YU7尺碼、級距都是針對特斯拉Model Y而來，其4,999x1,996x1,600mm長寬高、尺碼達3,000mm，擁有比Model Y更好的空間優勢。

除了已知的300匹、391匹馬力等規格，CLTC續航力提供670、750、760公里等表現，小米YU7近日還傳出將還有高達820公里的長續航版，也同樣壓制Mode l Y的719公里續航力。

▲小米YU7大陸工信部再曝光，離最後上市不遠了！（圖／翻攝自《大陸工信部》）

▲小米YU7來勢洶洶，未來不排除還有7人座版本。

在最新的大陸送測中，曝光YU7多項的選配套件，包含數組的碳纖維套件、五花八門的鋁圈，飾板還有Hyper Autonomous Driving彰顯YU7特殊身分地位，玲瑯滿目的選配能為後續車主打造專屬個人風格，小米YU7預計今年大陸上市，預售預估落在人民幣30萬，折合新台幣135萬！

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關鍵字：小米SU7電動車TESLAModel 3Model YYU7

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