比亞迪公布「全新電動休旅車海獅05 EV」！標配天神之眼C高階智駕

圖文／7Car 小七車觀點

BYD 比亞迪正式公布全新純電休旅海獅 05 EV，該車款全車系標配天神之眼 C 高階智駕系統和 DiLink 100 智慧座艙，將於 3 月 25 日正式在中國大陸上市。

▲BYD 比亞迪正式公布全新純電休旅海獅 05 EV。

外觀方面，海獅 05 EV 採用品牌全新的設計語彙，導入 C 型 LED 日行燈，下半部則是採用貫穿相連設計，頭燈內部採用黑化處理。前保桿兩側是強調運動感受的進氣口造型，中央氣壩下方則是選用銀色護板點綴強化跨界的元素，打開前艙蓋亦有優異的儲物空間。

車身尺碼方面，其長寬高分別為 4,520mm x 1,860mm x 1,630mm，軸距為2,720mm。車側的腰線採用分段式設計，上半部為水平設計，下半部則由前向後傾斜。輪圈方面則是為了提供更優異的風阻表現，採用雙色護蓋的造型設計。車尾方面則可以觀察到尾燈組內部展現出波浪形的光源樣式，以迎合海洋家族的身分，同時車頂上的尾翼也有濃厚運動氛圍。

進到車內，中控台水平式的簡潔設計，數位儀錶板鑲嵌於中控台飾板內，在中央則是配有懸浮式中控螢幕，內建 DiLink 100 智能座艙和天神之眼C高階智駕系統，空調出風口則是位於螢幕兩側。由於排擋桿設計在方向機柱上，因此中央鞍座有了更多的儲物空間，同時還配有 50W 無線充電板、冷暖冰箱以及實體功能按鍵。

動力方面，海獅 05 EV 搭載 TZ200XSAY 永磁同步電機，可輸出最大功率 140kW，配備磷酸鐵鋰電池組，官方公部最高時速達 180km/h。