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通用汽車集團宣布「攜手Nvidia推AI技術」！提升車輛體驗＆製造效率

圖文／7Car 小七車觀點

美國 GM (General Motors 通用汽車) 與 Nvidia 日前 (3/18) 共同宣布，將在人工智慧（AI）、模擬技術及加速運算領域展開合作，進一步提升下一世代車輛體驗與製造效率。此合作涵蓋 AI 訓練、數位模擬以及駕駛輔助技術，預計將對 GM 的工廠規劃、生產流程與未來車型開發帶來重大變革。

根據 GM 表示，此次合作將運用 Nvidia Omniverse™ 與 Nvidia Cosmos™ 平台，訓練 AI 模型以最佳化工廠規劃與機器人應用，並提升製造安全性與效率。此外，GM 也將在未來車款中採用 Nvidia DRIVE AGX 硬體，強化車輛內的駕駛輔助系統與車艙安全技術。GM 董事長暨執行長 Mary Barra 表示，AI 技術不僅能提升生產效率與虛擬測試能力，更能幫助 GM 打造更智能的車輛，結合科技與人力專業，為汽車產業開創新的創新可能。

Nvidia 創辦人暨執行長黃仁勳則強調，當前正是「實體 AI」時代，透過與 GM 的合作，AI 技術將不僅應用於車輛本身，還能改變工廠運作模式，從設計到製造全面轉型。GM 已經在多個領域採用 Nvidia GPU 平台進行 AI 訓練，此次合作將進一步擴展到工廠設計與營運層面，包括建立生產線的數位孿生（digital twins），進行虛擬測試與生產模擬，以降低停工時間並提升生產效能。

此外，GM 未來車款將搭載基於 Nvidia Blackwell 架構的 Nvidia DRIVE AGX 車用運算平台，結合經過安全認證的 Nvidia DriveOS™ 作業系統，具備高達 1,000 兆次運算能力，能加速自動駕駛技術的開發與部署。

對於市場而言，GM 與 Nvidia 的合作顯示 AI 技術在汽車產業中的影響力持續擴大，從製造端到最終產品都將受惠於更高效的生產模式與更智慧的車載系統。隨著 AI 在汽車開發與生產領域的應用日趨成熟，未來市場將可期待更多技術導向的車輛與更精密的製造工藝，進一步推動汽車產業的數位轉型。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GMGeneralMotors通用汽車Nvidia英偉達AI人工智慧新車

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