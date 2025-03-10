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109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲站台力挺。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽推出全新MIG 9旗艦白牌電動機車，特別請到最新代言人陳傑憲站台。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（10）日正式發表全新白牌旗艦電動機車MIG 9，並為其開出109,800元萬起的建議售價，同時還請到「台灣隊長」陳傑憲站台代言，並當場為台上新車簽名，未來將拍賣投入棒球發展，作為品牌的最新力作，MIG 9的動力輸出來到9kW天花板，再加上全新設計語言，以及市場上少有的充換合一設計，重新改寫「最強白牌電動機車」的定義。

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲MIG 9外觀大量採用堆疊手法，搭配俐落線條與空氣動力設計，前後頭燈也具備高辨識度。

MIG 9在外型上大量採用堆疊手法，並融入空氣動力設計，在類連貫式頭燈的下方，有顯眼的大型進氣口，車側銳利線條一路延伸到車尾，搭配大面積塊狀尾燈，視覺效果更加醒目，與過去的Ionex車款相比更是動感許多。

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲MIG 9的0-50km/h加速2.9秒為同級最快，同時也是市場上少有的充換一體設計，還具備TCS循跡防滑與ABS防鎖死煞車系統（MAX版）。

配備與科技是MIG 9的一大亮點，空冷馬達可輸出9kW（約12.06匹），輪上扭力更高達300牛頓米，搭配高剛性車架與109公斤輕量化車重，0-50km/h加速達到同級最快2.9秒；為了讓騎士能從容揮灑動力，還配備有TCS循跡防滑、ABS防鎖死煞車、EBS急煞警示等。

▲109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽在新車上市同時，也打出「超級騎到飽」資費優惠，不分尖峰離峰都能享有。

MIG 9共分為TCS版與MAX版，建議售價分別為109,800元與118,800元，為了慶祝新車上市，Ionex也推出全新「超級騎到飽」的方案，主打全車系不限時段都可享有資費優惠，而新車MIG 9更可享有最高36個月不分尖離峰的超級騎到飽

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