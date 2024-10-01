79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

▲TOYOTA總代理和泰發表Corolla Cross小改款，並開出79.9萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

TOYOTA總代理和泰今（1）日發表全新小改款Corolla Cross，並為其開出79.9萬起的建議售價，作為台灣連續3年銷售第1名的「休旅神車」，Corolla Cross在這次小改款不僅針對外型精修，也加入了許多車迷期盼已久的實用配備，讓Corolla Cross的戰力有感升級，預計將會持續穩坐神車大位。

TOYOTA Corolla Cross全車系建議售價

1.8汽油

豪華：79.9萬

尊爵：87.9萬

GR Sport：91.9萬

1.8油電

豪華：83.9萬

尊爵：90.9萬

旗艦：98.9萬

GR Sport：98.9萬

如同其他海外車型一樣，國內的小改款Corolla Cross換上一體式菱格車頭設計，大燈組也有相對應的調整，高階車型上另有4點序列式方向燈，後方尾燈在原有輪廓上增加鍍鉻點綴，搭配依舊很有運動感的保桿樣式，另外油電車型也改採全新世代的藍色圓標搭配HEV字樣，整體外形與現號做出明顯差異；在常規車型之外，小改款Corolla Cross仍有提供更具運動氣息的GR Sport車型，透過外觀與運動化懸吊，滿足喜愛性能氛圍的買家需求。

車內控台格局維持既有輪廓，不過中高階車型換上了12.3吋數位儀表，有效提升座艙的科技氛圍，中控多媒體系統維持9吋Drive+ Link主機，而讓車迷敲碗已久的電子手煞車（附Auto Hold功能）則是列為全車系標配，操作上更加便利也不占空間，並使得Corolla Cross在同級車當中更具競爭力。

動力方面，Corolla Cross仍維持1.8升汽油與1.8升油電Hybrid雙選項，前者可輸出140匹馬力與17.5公斤米扭力，後者則能帶來122匹綜效馬力，其中油電車型從原先的鎳氫電池改為鋰電池，重量減輕之外也有更好的充放電效率，油耗更精進至23.5km/L。

安全配備部分，全車系依舊標配TSS 2.0（新增ACC附Stop&Go）與7氣囊，中高階車型另有BSM盲點偵測警示、PVM環景影像等，同時旗艦車款還新增RCTA後方車側警示，讓安全防護更為全面。