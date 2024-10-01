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Yamaha「新YZF-R9重機」傳10／9亮相！3缸動力、119匹熱血定位

▲影片來源：Yamaha Motor Europe

記者林鼎智／綜合報導

隨著CP2雙缸引擎的YZF -R7取得不錯成績、且原廠早在2022年11月底註冊商標，Yamaha（山葉） 新3缸跑車YZF-R9也即將登場？歐洲Yamaha近日就釋出預告，將有一款神秘新車在10／9正式亮相，外界預測就是搭載CP3引擎的YZF-R9！

▲Yamaha YZF-R9預告。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha YZF-R9預告。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha YZF-R9預告。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha YZF-R9預告。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha YZF-R9預告。（圖／翻攝自Yamaha）

▲從預告中可看到新車的大致輪廓，預料這款新車就是傳聞許久的YZF-R9 3缸仿賽重機。

Yamaha YZF-R9的傳聞已久，不過隨著R1、R6僅剩部分市場販售、或只有賽道版下，Yamaha也的確需要一款新市售機種來振興市場。從預告中的部分畫面、以及剪影輪廓，可看出新R9將採熱血定位，並可望與R7有著相近的戰鬥姿勢，滿足更多熱血車友。

▲Yamaha R6、R7、R3騎乘姿勢。（圖／翻攝自Yamaha）

▲從Yamaha先前公布的R6、R7、R3騎乘姿勢差異圖，預料新YZF-R9也會與R7有著近似設定。（圖／翻攝自Yamaha）

新R9動力會與MT-09同樣搭載CP3引擎，這具890c.c 3缸引擎在MT-09上具有最大馬力119匹／9.48公斤米，電控系統也有IMU 6軸感知器、3段動力輸出、BSR後輪滑動調整、SCS後輪滑移控制系統、LIF前輪防浮舉等、進退檔快排等，屆時配備將與MT-09同樣豐富，定價上也會小漲一些。

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