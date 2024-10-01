福特「陸規新中型休旅」改款登場！搭1.5升渦輪、PHEV油電雙動力

▲大陸福特江鈴汽車推出新一代領睿，該車屬於中型休旅，此次提供1.5升渦輪、1.5升PHEV插電式油電雙動力。（圖／翻攝自福特江鈴）



記者林鼎智／綜合報導

在工信部文件曝光後，大陸福特江鈴汽車也正式推出新一代福特領睿（海外車名為Equator Sport、Territory），該車屬中型休旅，此次不到3年就進行小改款，透過新穎設計跟上當地市場趨勢，新領睿首波提供1.5升汽油渦輪，後續還會有1.5升PHEV插電式油電的動力選擇。

▲新領睿搭載20吋輪圈、新增2款車色。車頭樣貌也重新設計，具有更搶眼的外觀視覺。



新領睿換上重新設計的前保桿，透過黑色飾板將LED頭燈、進氣壩連結起來，取代改款前的大型水箱護罩，福特江鈴汽車還提供新款輪圈樣式、車色，包括20吋輪圈與Wilderness Green綠、Cactus Gray灰塗裝。

新領睿車長4,685mm、較改款前增加55mm，其他車高、車寬與軸距（2,726mm）維持不變，座艙佈局維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並升級音響系統（10支揚聲器）。

動力上，福特領睿首波提供1.5升Ecoboost汽油渦輪引擎、7速雙離合自手排變速箱，最大馬力170匹／26.5公斤米扭力，為前輪驅動。隨後還會推出1.5升PHEV插電式油電動力，具有綜效218匹馬力、搭載CATL寧德時代的電池。

▲福特領睿維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕佈局，1.5升渦輪動力為170匹／26.5公斤米扭力；1.5升PHEV插電式油電動力則具有綜效218匹馬力。