ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「陸規新中型休旅」改款登場！搭1.5升渦輪、PHEV油電雙動力

▲福特領睿改款。（圖／翻攝自福特江鈴）

▲大陸福特江鈴汽車推出新一代領睿，該車屬於中型休旅，此次提供1.5升渦輪、1.5升PHEV插電式油電雙動力。（圖／翻攝自福特江鈴）

記者林鼎智／綜合報導

在工信部文件曝光後，大陸福特江鈴汽車也正式推出新一代福特領睿（海外車名為Equator Sport、Territory），該車屬中型休旅，此次不到3年就進行小改款，透過新穎設計跟上當地市場趨勢，新領睿首波提供1.5升汽油渦輪，後續還會有1.5升PHEV插電式油電的動力選擇。

▲福特領睿改款。（圖／翻攝自福特江鈴）

▲福特領睿改款。（圖／翻攝自福特江鈴）

▲新領睿搭載20吋輪圈、新增2款車色。車頭樣貌也重新設計，具有更搶眼的外觀視覺。

新領睿換上重新設計的前保桿，透過黑色飾板將LED頭燈、進氣壩連結起來，取代改款前的大型水箱護罩，福特江鈴汽車還提供新款輪圈樣式、車色，包括20吋輪圈與Wilderness Green綠、Cactus Gray灰塗裝。

新領睿車長4,685mm、較改款前增加55mm，其他車高、車寬與軸距（2,726mm）維持不變，座艙佈局維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並升級音響系統（10支揚聲器）。

動力上，福特領睿首波提供1.5升Ecoboost汽油渦輪引擎、7速雙離合自手排變速箱，最大馬力170匹／26.5公斤米扭力，為前輪驅動。隨後還會推出1.5升PHEV插電式油電動力，具有綜效218匹馬力、搭載CATL寧德時代的電池。

▲福特領睿改款。（圖／翻攝自福特江鈴）

▲福特領睿改款。（圖／翻攝自福特江鈴）

▲福特領睿改款。（圖／翻攝自福特江鈴）

▲福特領睿維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕佈局，1.5升渦輪動力為170匹／26.5公斤米扭力；1.5升PHEV插電式油電動力則具有綜效218匹馬力。

►8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

►9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅福特Ford領睿江鈴Equator Sport渦輪PHEV插電式油電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

Yamaha「新YZF-R9重機」傳10／9亮相！3缸動力、119匹熱血定位

Yamaha「新YZF-R9重機」傳10／9亮相！3缸動力、119匹熱血定位

最新文章

Yamaha新YZF-R9重機傳10／9亮相2024-10-01

TOYOTA小改款Corolla Cross開賣2024-10-01

9月新車銷量前10強休旅小鴨竄王位2024-10-01

福特新一代領睿大陸改款登場2024-10-01

83.9萬！Nissan Sentra黑化特仕車開賣2024-10-01

Range Rover Sport黯影版389萬2024-10-01

TOYOTA第2代C-HR日本現身2024-10-01

「大改款TOYOTA 7人座」將換2.0渦輪2024-10-01

KIA「小改款Sorento」試駕2024-09-30

「納智捷n7雙馬達大電池」來了2024-09-30

熱門文章

「大改款TOYOTA 7人座」將換2.0渦輪2024-10-01

「納智捷n7雙馬達大電池」來了2024-09-30

TOYOTA小改款Corolla Cross開賣2024-10-01

9月新車銷量前10強休旅小鴨竄王位2024-10-01

TOYOTA第2代C-HR日本現身2024-10-01

TOYOTA新MR2搭新2.0渦輪動力2024-09-30

KIA「小改款Sorento」試駕2024-09-30

83.9萬！Nissan Sentra黑化特仕車開賣2024-10-01

福特Mondeo全新1.5油電大陸開賣2024-09-30

Range Rover Sport黯影版389萬2024-10-01

相關新聞

83.9萬！台灣「Nissan Sentra黑化特仕車」開賣　配備升級不加價

83.9萬！台灣「Nissan Sentra黑化特仕車」開賣　配備升級不加價

價差73萬、限量50台！「Range Rover Sport黯影版」389萬跑格上市

價差73萬、限量50台！「Range Rover Sport黯影版」389萬跑格上市

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

讀者迴響

熱門文章

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

83.9萬！台灣「Nissan Sentra黑化特仕車」開賣　配備升級不加價

83.9萬！台灣「Nissan Sentra黑化特仕車」開賣　配備升級不加價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366