TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

▲TOYOTA將復活MR2經典中置後驅跑車，最近日媒透露該車有望搭載新開發的2.0升渦輪，除了有手排、自排外，還會另外提供中置4驅版本，圖為MR2預想圖 。（圖／翻攝自BestCar）



記者林鼎智／綜合報導

在先前傳出TOYOTA將復活MR2經典中置後驅跑車後，最近日媒也帶來新消息，重生後的MR2除了中置後驅外，還可能會搭載全新開發的2.0升渦輪動力、並提供中置4驅配置版本，最大馬力有望來到400匹。

據日媒《BestCar》透露，TOYOTA今年5／28在三社宣言（TOYOTA、Mazda、Subaru）中透露正在開發1.5升自然進氣、1.5升渦輪與2.0升渦輪三款新引擎，其中2.0升渦輪動力將成為MR2的心臟，在同樣為中置引擎佈局下，還會另外提供4驅版本。

▲TOYOTA新開發的2.0升4缸渦輪引擎目標是達到400匹，不過也會有入門300匹以及賽事專用的600匹選擇，因此新MR2也有望來到400匹馬力之譜。（圖／翻攝自TOYOTA）



至於動力數據上，這顆新款2.0升渦輪引擎的目標是達到400匹／56.1公斤米扭力表現，不過也會有較入門、動力較小的300匹／40.8公斤米扭力、以及賽事專屬的600匹輸出。

而重新回歸的MR2也會提供6速手排與8速自排車型，日媒提到甚至不排除以GRMN版本作為限量販售，預計新款MR2最快2026年就會對外亮相，預估售價將落在1,000萬日圓級距，折合新台幣約222.6萬。

▲日媒預估新MR2將落在1,000萬日圓左右，折合新台幣約222.6萬，圖為預想圖 。（圖／翻攝自BestCar）