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福特限定版Bronco升級越野套件、迷彩塗裝　尋寶闖關才能當車主

▲Bronco Find Bigfoot。（圖／翻攝自Ford）

▲美國福特推出一次性限定版Bronco Find Bigfoot，屆時將以尋寶的方式選出一位幸運車主。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美福特（Ford）為了推廣行銷，推出一輛One-Off一次性限定版的Bronco Find Bigfoot，原廠將在官方社群公布線索，以尋寶的方式進行活動，最終將選出一位幸運兒當車主。

這款限定版Bronco Find Bigfoot是以雙門且帶有Sasquatch套件的Bronco Badlands Sasquatch為基礎打造，並另外增添迷彩塗裝、車頂架燈條與車身兩側的照明燈，並配備前後鏡頭、車側帳與專屬露營椅，同時專屬的Bigfoot銘牌、野人圖案與車門踏板、中控台徽飾也都有。

▲Bronco Find Bigfoot。（圖／翻攝自Ford）

▲Bronco Find Bigfoot。（圖／翻攝自Ford）

▲Bronco Find Bigfoot。（圖／翻攝自Ford）

▲Bronco Find Bigfoot。（圖／翻攝自Ford）

▲限定版Bronco Find Bigfoot具有專屬迷彩塗裝、徽飾，其他還包括照明燈、前後鏡頭、車側帳與專屬露營椅等。

目前還不清楚這款限定版Bronco Find Bigfoot配備哪種動力，有可能是2.3升Ecoboost渦輪（275匹）、或是2.7升V6渦輪引擎（330匹），不管是哪種動力，在Sasquatch套件下都具有全時4驅、前後軸差速鎖定、長行程懸吊、17吋輪框／越野胎、土除與Bilstein減震筒等配備，就看到時是哪位幸運車主破解線索，將這款一次性限定版Bronco帶回家。

▲Bronco Find Bigfoot。（圖／翻攝自Ford）

▲目前還不清楚該車是以哪種動力車型，有可能是2.3升Ecoboost渦輪（275匹）、或是2.7升V6渦輪引擎（330匹）。

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關鍵字：汽車越野休旅Ford福特BroncoFind Bigfoot限定渦輪越野Sasquatch

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