台灣「大改款Hyundai 7人座」現身職棒大巨蛋！1.6渦輪油電今年上市

▲台灣原廠為潘威倫引退準備驚喜！新一代Hyundai Santa Fe首度現身。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

中華職棒球星潘威倫於台北大巨蛋榮退，台灣Hyundai原廠為他籌備驚喜，讓第5代Santa Fe與潘威倫一同登場亮相，同時也預告大改款Santa Fe即將上市，預計11月登場！

▲新一代Hyundai Santa Fe展示1.6升渦輪油電車型。

今年5月售價179.9萬的Hyundai Santa Fe從台灣官網售價，開始為第5代大改款開始籌備，如今驚喜現身台北巨蛋的新一代Santa Fe，暗示離正式發表不遠了。

除了新車首度在台亮相，現場並揭露1.6升渦輪油電配置，該動力以汽油渦輪結合電動馬達，具備180匹馬力、27公斤米扭力。

▲新一代Santa Fe外型時尚不少，內裝更是有不少科技賣點。

新一代Santa Fe外型擺脫老氣，變得動感氣勢十足，尺碼相較過去長大不少，擁有4,830x1,900x1,700mm長寬高，其中軸距、行李廂空間增加50mm、154L。

座艙設計視覺清爽，科技、舒適配備誠實十足，以12.3吋多媒體螢幕結合12.3吋數位儀錶，螢幕下方保留實體按鍵的空調、音響介面等操作，整車配有超多USB TYPE-C搭配前方兩個手機無線充電等，Nappa皮革座椅結合寬敞空間，比起前代車型帶來更討喜的乘坐品質。