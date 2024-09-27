福特「最大正7人座休旅」10／3改款！具對開式尾門、V6雙渦輪動力

▲福特全尺寸正7人休旅Expedition將在10／3改款發表，將看齊林肯Navigator。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）旗下最大的全尺寸正7人座休旅Expedition即將迎來改款，原廠也釋出預告，將在10／3正式對外亮相。新Expedition向豪華品牌林肯（Lincoln）Navigator看齊，換上新的外觀視覺與上下對開式尾門設計，同時內裝也一併升級。

▲現行款福特Expedition為第4代車型，睽違7年迎來改款更新。



從預告中可見，新Expedition換上全新保桿與大型水箱護罩，透過發光邊框勾勒輪廓，並具有銳利的頭燈造型、小型下氣壩等；另外，新Expedition也會與Navigator一樣，換上對開式尾門（Split Gate）、並維持高車頂設計，讓頭部空間更加寬裕。

座艙方面，第5代Expedition也重新設計，包括大型曲面螢幕、垂直冷氣出風口、對比縫線鋪陳等，至於動力方面則維持3.5升V6雙渦輪引擎、10速自排變速箱，並依車型提供385匹／64.9公斤米扭力、406匹／66.3公斤米扭力，另外也有望入油電系統，其他還包括電子限滑差速器、4輪驅動等。

▲福特Expedition將與Lincoln Navigator一樣具有上下對開式尾門設計，並維持3.5升V6雙渦輪動力。（圖／翻攝自Lincoln）