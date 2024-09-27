McLaren「新V8油電超跑」10／6亮相！鷗翼車門、先進空氣力學上身

▲影片來源：McLaren



記者林鼎智／綜合報導

麥拉倫（McLaren）公布新款超跑亮相時間，該車內部代號P18，將搭載V8動力與輕油電系統，並有望是P1的後繼車型，屆時將在10／6亮相

McLaren原廠近日釋出一段影片，內容回顧了F1賽事與P1跑車，同時也暗示正在開發新車，並強調1對於McLaren的意義，影片最後也確定在10／6釋出新車，並提到該讓世界看看McLaren的下一步。

▲McLaren將在10／6推出新款油電超跑，有望是P1後繼車型。（圖／翻攝自McLaren，圖為McLaren P1）



據了解，這款內部代號P18的新車將是「Ultimate Series」終極系列的成員，具有鷗翼式車門、MCLA碳纖維單體式底盤，並透過3D列印打造部分懸吊零件，另外也將座椅透過螺栓固定於底盤上，並具有主動式後擾流等頂尖空氣力學，集結自家先進科技於一身。

動力上，P18將採V8 PHEV插電式油電動力，綜效馬力將突破1,000匹，比750S還強悍，同時整套油電系統的重量也會比Artura還輕。其他詳細內容、販售配額則還要等10／6公布。

▲P18將具有鷗翼式車門、主動式後擾流等先進空氣力學技術。