Hyundai「電動鋼砲IONIQ 5 N」新年式韓開賣！新增10階段甩尾模式

圖文／7Car 小七車觀點

為了回饋消費者期待，Hyundai 於韓國市場推出 2025 年式 Hyundai IONIQ 5 N 車系，雖然整體外觀變化並不大，但原廠針對軟體系統進行調整，衍生出更多的標準配備功能。

▲2025 年式 Hyundai IONIQ 5 N 於韓國登場。

此次率先於韓國市場推出的 2025 年式 IONIQ 5 N 最大升級的亮點之一便是新增「N Drift Optimizer」甩尾系統，官方表示可提供 10 個階段的甩尾輔助，適合不同等級駕駛技術的車主。Hyundai 官方表示，該系統可隨時偵測並判斷車輛的甩尾情況，保證能帶來更快速、有效的甩尾體驗。

據了解，「N Drift Optimizer」最後一個階段原廠稱為 Pro，最大幅度減少車輛動態控制 (VDC) 的影響並線性調整扭力，以便駕駛員可以「更自由地甩尾」。當然，這項功能應該只在賽道上保留使用。

另外具有虛擬換檔功能的「N e-Shift」功能在新年式車型當中也擴展到 Eco 模式（已在普通、運動和 N 模式中提供）。它還具有“降檔記憶”和“下坡輔助”功能，後者的運作原理類似於內燃機車輛的引擎煞車。而“N Launch Control”系統的準備聲音，在“N Active Sound +”關閉後也會保持打開狀態。

最後 2025 年式 IONIQ 5 N 內裝的標準配備也同步獲得升級，新增智慧頭燈、離車上鎖、車內 V2L、第二排安全窗和方向盤震動警示等功能。

動力方面，IONIQ 5 N 動力系統由 N Performance 部門調校，搭配前、後雙馬達電動四驅系統，擁有 640.9hp 的最大馬力、78.5kgm 的峰值扭力輸出，原廠宣稱，0-100km/h 加速僅需 3.4 秒、最高極速可達 260km/h，搭配專屬調校煞車系統，擁有加大通風碟盤與四活塞卡鉗、高摩擦係數來令片，僅需 33.7 公尺就能完成 100km/h 煞停。

IONIQ 5 N 今年由總代理南陽實業宣布引進，提供單一車型編成，正式預售價新臺幣 259.9 萬元起，2024 年度配額 50 輛悉數已售出。而 2025 年式 IONIQ 5 N 在韓國的起價為 77,000,000 韓元，新增的功能將會陸續拓展到其它市場。