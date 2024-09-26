中華eMOVING推「安全駕駛＆金卡納挑戰賽」　11／3桃園報名開跑

▲中華eMOVING「安駕與金卡納挑戰賽」桃園場次（11／3）開放報名，活動可免費報名參加。（圖／翻攝自中華eMOVING，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

為推廣安全駕駛觀念、提升電動機車使用者技術，中華eMOVING已陸續在台中、台南、新北舉辦安全駕駛講座與金卡納挑戰賽，透過EZ-R車款實際操作，獲得許多車主參與響應。中華eMOVING今（26）日也開放桃園場次報名，將在11／3舉於桃園舉行「安駕與金卡納挑戰賽」活動，活動免費報名。

中華eMOVING今年接力舉辦「安駕與金卡納挑戰賽」，陸續在6／30台中、7／28台南、8／25新北板橋、11／3桃園舉行，活動邀請警政署交通隊擔任安駕總教官，分享安駕觀念＆技巧、應對突發狀況等，現場也提供EZ-R電動機車供民眾實際應用。

▲「安駕與金卡納挑戰賽」活動也提供EZ-R電動機車供民眾實際應用。



活動另一重點的金卡納挑戰賽，則讓車主們在安全場地實測自己的駕駛技術，參與者需在限時內完成繞錐挑戰，不僅考驗駕駛反應力與靈活操控技巧，也強調車輛控制的穩定性與安全駕駛的重要性。以EZ-R為例，中華eMOVING在自主研發的全新車架下，讓車輛配重更靈活、提升車主操控車輛時的穩定性，另外也搭配自主研發的TCS循跡防滑、ABS防鎖死煞車系統提供雙重安全保障。