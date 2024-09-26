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Skoda「新入門電動休旅」10／1首演！搭MEB平台、3電池容量選擇

▲Skoda Elroq預告 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda再度釋出Elroq小型電動休旅預告，並確定在10／1全球首發。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda（斯柯達）原廠再度釋出新款小型入門電動休旅Elroq預告，這款搭載MEB電動車平台的新車也確定將在10／1全球亮相，預計會有2種馬達配置、3種電池容量選擇。

在先前釋出設計草圖後，這次Skoda再度預告Elroq，展示更多外觀造型，其中Elroq不僅會採用品牌最新Modern Solid設計語彙，另外也具備「Tech-Deck Face」封閉式水箱護罩設計，未來該封閉式水箱護罩也會用在其他新款電動車上。

▲▼Skoda Elroq官方預吿。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Elroq內裝。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Elroq同樣搭載MEB電動車平台，並有單馬達／雙馬達、3種電池容量選擇。

Elroq配備Matrix LED矩陣式頭燈，並採分離式頭燈設計，外型上與Enyaq看齊，輪圈則搭配19吋或20吋，原廠也表示Elroq也會提供Timiano Green綠色塗裝，搭配UDV霧鉻銀飾板等，取代過往的鍍鉻材質。

座艙方面Elroq則可能採5.3吋數位儀表、13吋中控螢幕、水平冷氣出風口、運動化座椅等設計，並在車內採環保材質。車型編成上則有單馬達後驅、雙馬達全驅，並提供55kWh、63kWh、82kWh三種電池容量，後驅車型為170匹、285匹，雙馬達4驅車型則是299匹。

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關鍵字：汽車電動跨界Skoda斯柯達Elroq休旅預告MEB雙馬達單馬達設計

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